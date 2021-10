Ahdisteluskandaalissa ryvettynyt New Yorkin ex-kuvernööri Andrew Cuomo saa syytteet seksuaalirikoksesta

Cuomoa vastaan on nostettu syyte, jonka mukaan hän on koskenut uhriaan väkisin. NPR:n mukaan Cuomon kerrotaan asettaneen kätensä naispuolisen uhrinsa paidan alle sekä koskeneen tämän sukupuolielimiä tai muita intiimiosia. Syytteen mukaan ahdistelu on tapahtunut viime vuoden joulukuussa kuvernöörin virka-asunnolla.