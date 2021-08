Demokraattien presidenttitoivosta tuli puoluejohdon hylkäämä sarja-ahdistelija – Näin New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomon tähti sammui

Cuomoa syytetään 3. elokuuta julkaistussa raportissa yhteensä 11 naisen seksuaalisesta ahdistelusta ja häirinnästä. Naisista yhdeksän on New Yorkin osavaltion nykyisiä tai entisiä työntekijöitä.

New Yorkin osavaltion oikeuskanslerin Letitia Jamesin mukaan Cuomo rikkoi teoillaan osavaltion ja liittovaltion lakia, kirjoittaa The Washington Post .

Puhemies Carl E. Heastie totesi The Washington Postille, ettei Cuomo voi pysyä virassa ja että virkasyytettä ryhdytään valmistelemaan nopealla aikataululla.

Cuomoa seuraa kuvernöörinä nykyinen varakuvernööri Kathy Hochul, josta tulee ensimmäinen nainen New Yorkin osavaltion kuvernöörinä.

New Yorkin oikeuskansleri Letitia James (keskellä) julkisti Cuomon ahdistelusyytöksistä kertovan raportin rikostutkijoiden Anne L. Clark (vas) and Joon H. Kim (oik) kanssa 3. elokuuta. / Lehtikuva

Clintonin hallituksen ministeristä sarja-ahdistelijaksi

63-vuotias Cuomo toimi New Yorkin kuvernöörinä vuodesta 2011 lähtien. Hän on puoluekannaltaan demokraatti ja toimi aiemmin muun muassa asuntoministerinä Bill Clintonin hallituksessa tämän toisella kaudella vuosina 1997–2001.

Cuomolla riitti tukijoita demokraattipuolueessa ja jopa presidentti Joe Bidenia on kuvailtu hänen vanhaksi liittolaisekseen. Sitten tulivat ahdistelusyytökset.

Pakaroiden hieromista ja rintojen kourimista

The Washington Postin mukaan tämä tapahtui sen jälkeen, kun Cuomo oli ehdottanut turvallisuusosastolleen naisen ylentämistä tehtävään, johon tällä ei ollut pätevyyttä.

– Tunsin… oloni täysin kaltoinkohdelluksi, koska minulle… se on minun rintakehäni ja intiimialueeni välillä, nainen sanoi The Washington Postin mukaan.

– Me molemmat tiesimme sen olleen väärin, nainen kertoi tapausta tutkineille.

Unelma jatkokaudesta murenee

Yhdysvaltain demokraattinen puolue on ottanut viime vuosina yhä tiukemman linjan suhtautumisessa seksuaaliseen häirintään.

Myös Cuomo itse on puhunut nollatoleranssin puolesta. Vuonna 2013 Cuomo twiittasi , että seksuaaliselle häirinnälle pitäisi olla nollatoleranssi.

The Washingon Postin mukaan Cuomon syytökset ovat paljon vakavammat kuin Frankenin, mutta hänen tapansa puolustautua on hyvin samanlainen kuin Frankenin. Cuomo sanoo, ettei muista asioita samalla tavalla tai olettaa ahdistelukokemusten taustalla olevan väärinkäsitys.

The Washington Postin mukaan Cuomo on myös sanonut, että hän suutelee ja kiusoittelee kaikkia ja hän on oppinut jotkut tapansa italialaisilta vanhemmiltaan