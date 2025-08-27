Kaikkien aikojen suurin raketti jyrähti taivaalle − katso Starship-laukaisu

Testilento suoritettiin onnistuneesti useamman mönkään menneen yrityksen jälkeen.

Maailman suurin ja tehokkain avaruusraketti laukaistiin keskiviikkona Texasista hieman kello 18.30 jälkeen paikallista aikaa.

Noin 60 minuuttia myöhemmin raketti laskeutui suunnitelman mukaisesti Intian valtamereen.

− Mahtavaa työtä koko SpaceX-tiimiltä!! kehui yhtiön toimitusjohtaja, miljardööri Elon Musk viestipalvelu X:ssä.

Asiasta uutisoi muun muassa BBC ja CNN.

Lue myös: Neljä avaruuslentäjää palasi Maahan viiden kuukauden jälkeen

Takana epäonnistuneita yrityksiä

Starship-raketin koelento onnistui viimeksi marraskuussa 2024.

Sen jälkeen SpaceX testasi rakettia useamman kerran epäonnisin seurauksin.

Kymmenettä koelaukaisua oli lykätty muun muassa sääolojen vuoksi.

Starship jatkoi nousuaan ja saavutti lähes 200 kilometrin mahdollisen maksimikorkeutensa maanpinnasta, ennen kuin se alkoi kiertää maapalloa.

Jutun alusta löytyvältä videolta näkee, kuinka alus laskeutuu veteen pystyasennossa, mutta kaatuu pian kyljelleen.

Lue myös: Nasan astronautti nappasi kuvan Maasta kohti avaruutta ampaisseesta aavemaisesta ilmiöstä

Tällainen Starship on

Useimmat raketit ovat kertakäyttöisiä, eli ne putoavat mereen tai hajoavat lennon jälkeen.



Starship puolestaan on suunniteltu täysin uudelleenkäytettäväksi ja siten kustannustehokkaaksi.



Raketti koostuu Super Heavy -nimisestä kantoraketista sekä Starship-avaruusaluksesta.

Super Heavy on käytännössä valtava alakerta, joka nostaa aluksen ilmakehän ulkopuolelle.

Starship on yläosa, jossa voidaan kuljettaa ihmisiä tai rahtia.

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasa aikoo käyttää Starshipiä ihmisten lähettämiseen Kuuhun kunnianhimoisen Artemis-ohjelmansa puitteissa vuonna 2027.