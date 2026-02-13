NHL-tähtien kuorruttama olympiaturnaus oli liian kova houkutin etsintäkuulutetulle slovakialaismiehelle. 44-vuotias mies joutui vuosien takaisten törttöilyidensä vuoksi telkien taakse saavuttuaan Italiaan kiekkokarnevaalin vuoksi.
NBC:n mukaan Milanon paikallispoliisi kertoo pidättäneensä slovakialaismiehen keskiviikkona. Hänet oli etsintäkuulutettu Italiassa alun perin 16 vuotta sitten.
Pitkäaikaisessa "haussa" ollut mies palasi Italiaan, sillä hänen oli tarkoituksenaan mennä seuraamaan Slovakian miesten jääkiekkomaajoukkueen avausottelua Santa Giulia -areenalle. Slovakia tyrmäsi Suomen Leijonat kyseisessä ottelussa 4–1.
Kiekkohimot kävivät kalliiksi. Poliisi oli jäljittänyt miehen, kun tämä oli kirjautunut majoitukseen Milanon laitamilla. Ottelu jäi siis ilmeisesti näkemättä.
Slovakialaismiehellä on italialaisviranomaisten mukaan kärsittävänään reilun 11 kuukauden mittainen kakku vuonna 2010 tehdyistä myymälävarkauksista.
Slovakian jääkiekkomiehet jatkavat olympiataivaltaan tänään perjantaina Italiaa vastaan. Leijonat hakee avauspisteitä Ruotsin kustannuksella.