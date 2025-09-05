Yhdysvallat lähettää hävittäjiä Puerto Ricoon

Yhdysvallat lähettää kymmenen F-35-hävittäjää Puerto Ricoon osana huumekartellien vastaista taistelua, kertoivat uutistoimisto AFP:n lähteet.
Hävittäjät sijoitetaan lentokentälle Puerto Ricossa.
Karibianmeren eteläosassa on jo entuudestaan Yhdysvaltojen sota-aluksia, sillä presidentti Donald Trumpin hallinto on lisännyt Venezuelan painostusta.
Yhdysvaltojen joukot tuhosivat tiistaina Karibialla aluksen, joka Trumpin hallinnon mukaan kuului Tren de Aragua -huumekartellille, jolla hallinnon mukaan on kytköksiä Venezuelan presidenttiin Nicolas Maduroon.
Lue myös: Yhdysvaltain ilmaisku Karibialla vaati 11 ihmishenkeä
– Jos olet matkalla Yhdysvaltoihin aluksessa, joka on täynnä kokaiinia tai fentanyyliä, olet välitön uhka Yhdysvalloille, perusteli ulkoministeri Marco Rubio aluksen tuhoamista kuluvalla viikolla Meksikossa.
Trump on toistuvasti syyttänyt Venezuelaa huumeiden ja vaarallisten rikollisten syöttämisestä Yhdysvaltoihin.
0:25Video Yhdysvaltain ilmaiskusta Karibialla.'