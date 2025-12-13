Mielipidekyselyiden mukaan Jeffrey Epsteiniin liittyvät paljastukset tekevät hallaa presidentti Donald Trumpille.

Tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan monet amerikkalaiset, jopa republikaanien keskuudessa arvelevat Donald Trumpin olleen jollakin tavalla tietoinen edesmenneen ja seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin epäilyttävistä puuhista.

Trumpia ei ole syytetty väärinkäytöksistä Epsteinin tapauksessa, ja hän on kiistänyt osallisuutensa. Kansaa asia vaikuttaa kuitenkin arveluttavan.

Uutiskanava CNN kertoo Reuters-Ipsosin kyselystä. Tutkimuksessa amerikkalaisilta kysyttiin, uskoivatko he siihen, että Trump ei ollut tietoinen Epsteinin väitetyistä rikoksista ennen kuin ne tulivat julkisuuteen. Vain 18 prosenttia vastasi pitäneensä todennäköisenä, että Trump ei tiennyt rikoksista. Peräti 60 prosenttia vastasi, että ei pitänyt todennäköisenä, että Trump olisi ollut tietämätön rikoksista.

Myös toisessa kyselyssä moni vastaaja uskoi Trumpin salailevan jotain. Yahoo News-YouGovin heinäkuussa tekemässä kyselyssä vastaajilta kysyttiin, oliko Trump heidän mielestään tiennyt Epsteinin väitetyistä rikoksista. Lisäksi kyselyssä kysyttiin sitä, uskoivatko vastaajat Trumpin jopa osallistuneen rikoksiin Epsteinin kanssa.