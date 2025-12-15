Donald Trump toteutti kolikonheiton omintakeiseen tyyliin. Eikä kerännyt kehuja.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump asteli lauantaina aplodien saattelemana kentälle Baltimoressa. Hän sai tehdä kolikonheiton perinteikkäässä Yhdysvaltain maavoimien ja merivoimien välisessä amerikkalaisen jalkapallon Army–Navy-ottelussa.
Kun hanskat käsissään pitänyt Trump sai kolikon tuomarilta, presidentti asetti lantin oikean kämmenensä päälle. Hän heitti kolikon laakana ilmaan, niin ettei se edes pyörinyt.
Tavallisesti lantti asetetaan peukalon ja etusormen väliin ja singautetaan pyörimään.
– Presidentti Trumpin kolikonheitto jää historiankirjoihin, videon episodista jakanut Barstool Sports sanaili.
Pätkä on kerännyt X:ssä yli neljä miljoonaa näyttökertaa.
Osa on kuvaillut Trumpin kolikonheittoa jopa kaikkien aikojen huonoimmaksi amerikkalaisen jalkapallon historiassa. Presidentin on vinoiltu määritelleen seremoniallisen kolikonheiton uudelleen.
Lantti laskeutui kruunana, minkä myötä Army vei kolikonheiton. Se valikoi aloitusvuoronsa toiselle puoliajalle. Ottelun voitti merivoimien joukkue täpärästi 17–16.
Army–Navy-ottelua on pelattu vuodesta 1890 lähtien.