Nigerian ulkoministeriö on vahvistanut Yhdysvaltojen tekemät iskut. Yhdysvaltain asevoimien Afrikan-komentokeskuksen mukaan iskut tehtiin yhteistyössä Nigerian viranomaisten kanssa.
Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen tehneen iskuja terroristijärjestö Isisiä vastaan Luoteis-Nigeriassa. Trumpin mukaan Isis harjoittaa väkivaltaa kristittyjä vastaan alueella.
Trump ilmoitti asiasta paikallista aikaa joulupäivänä omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.
– Olen aiemmin varoittanut näitä terroristeja, että jos he eivät lopeta kristittyjen murhaamista, he joutuvat maksamaan siitä kalliisti, ja tänä yönä niin kävi, Trump kirjoitti.
Nigeria: Täsmäiskuja terroristikohteisiin
Nigerian ulkoministeriö vahvisti pian Trumpin ilmoituksen jälkeen, että Yhdysvallat on tehnyt maassa täsmäiskuja. Nigerialaisministeriön mukaan iskut tehtiin terroristikohteisiin.
Ulkoministeriön tiedotteessa todettiin, että Nigerian viranomaiset jatkavat turvallisuusyhteistyötä terrorismin ja väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjumiseksi kansainvälisten kumppaneiden, kuten Yhdysvaltojen, kanssa.
Yhdysvaltain asevoimien Afrikan-komentokeskus (Africom) ilmoitti viestipalvelu X:ssä, että se teki iskut yhteistyössä Nigerian viranomaisten kanssa. Africomin mukaan iskut tehtiin Sokoton osavaltiossa Nigerian luoteisosassa.