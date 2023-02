Naisten enemmistö kasvaa lukioissa ja ammattikouluissa – poikien määrä hakijoina ja opiskelijoina herättää huolta

Naisenemmistö on kasvanut toisen asteen koulutuksessa vähitellen. Opetushallituksen mukaan lukioon haki vuonna 2014 noin 4 000 tyttöä poikia enemmän. Vuonna 2021 tyttöhakijoita oli noin 5 000 poikia enemmän.

Poikien vähäisempi määrä sekä hakijoina että opiskelijoina on herättänyt huolta.

Ratkaisuna muutokset opettajankoulutuksessa

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin johtava asiantuntija Jaana Saarinen sanoo, että koulutuksen eriytymiseen sukupuolen mukaan on pyritty vaikuttamaan vuosikymmenten ajan erilaisilla kehittämishankkeilla, joiden tulokset ovat jääneet osittain hyödyntämättä.

Uusin perusopetuksen opetussuunnitelma on vuodelta 2014. Opetussuunnitelmaan kuuluu sukupuolitietoisuutta koskevia tavoitteita.

– Esimerkiksi kympin tyttöjä ja maahanmuuttajataustaisia nuoria ohjataan hoitoalalle. On vaikea saada kiinni asenteista, jotka aiheuttavat tämän.

– Kouluissa on paljon hankkeita ennestään. Tarvittaisiin kokonaisvaltaisempaa kehittämistä.

Epätyypilliset koulutusvalinnat vaativat rohkeutta

Aapola-Karin mukaan on paljon vaadittu, että nuoret tekisivät pitkän aikavälin suunnitelmia. Jos paikallinen lukio on kaukana ja omalla paikkakunnalla on työllistymismahdollisuuksia ilman lukiokoulutusta, ei nuori välttämättä näe sille tarvetta.