Poliisina työskentelevien naisten osuus kasvanut selvästi – poliisihallitus haluaa naisia lisää alalle: "Työ ei ole pelkästään maijalla ajoa ja haalarit päällä liikkumista"

Tuoreimmista Poliisihallituksen tilastostoista selviää, että vuonna 2018 poliisikoulutuksen saaneiden ja työelämässä olevien naisten osuus koko poliisin henkilöstöstä oli lähes 18 prosenttia. Vuonna 2008 vastaava luku oli 12 prosenttia. Kasvua on siis tullut puolet lisää.

Poliisissa työskentelee tällä hetkellä 7 200 poliisia, joista 1 300 on naisia. Kymmenen vuotta sitten naisia oli noin 900, mutta poliiseja oli yhteensä enemmän, eli reilut 7 400. Samaan aikaan miespoliisien määrä on tehnyt pienen niiauksen.

Naispoliiseja halutaan lisää

Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Minna Gråsten pitää naispoliisien kasvua myönteisenä, mutta korostaa, että naispoliiseja halutaan lisää. Poliisihallituksen tavoitteena on saada naisten ja miesten välistä sukupuolijakaumaa nykyistä tasaisemmaksi.

– Kyllä se on meillä tavoitteena, että saisimme naisia lisää poliisiin. Meillä on poliisissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja siellä on yhtenä tavoitteena se, että meille hakeutuisia naisia samalla tavalla kuin miehiä, ja että naisilla olisi samanlaiset etenemis- ja urakehitysmahdollisuudet kuin miehillä, Gråsten sanoo.