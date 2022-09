XC90 jää historiaan – tässä on "kaikkien aikojen turvallisimman Volvon" uusi nimi

Ruotsalaisvalmistaja jakoi tällä viikolla ensimmäisiä, mutta toistaiseksi vielä pieniä tiedonmurusia marraskuussa esiteltävästä EX90:stä, josta on tulossa Volvon mukaan sen historian turvallisin auto.

Täyssähköinen EX90 on ensimmäinen uusi malli, joka esitellään maaliskuusta lähtien naruista vedelleen toimitusjohtaja Jim Rowanin valvovan silmän alla.

Aivan uudenlaista turvaa

EX90:n "otsaan" asennetun lidarin lisäksi auton turvallisuutta parantavat järjestelmät hyödyntävät kahdeksaa kameraa, viittä tavallista tutkaa ja 16 ultraäänisensoria. Turvallisuushyötyjen kerrotaan olevan merkittäviä, ja lidarista on määrä tulla vakiovaruste kaikkiin Volvoihin tulevaisuudessa.

Polestar 3:n sisarmalli

EX90:n sisarmallista, Polestar 3:sta , on sen sijaan julkaistu kuvamateriaalia, joka voi antaa osviittaa Volvonkin versiosta. Polestarista poiketen EX90 tulee tarjolle myös seitsenpaikkaisena, ja siitä odotetaan muutenkin Polestaria mukavuuspainotteisempaa perhekuljetinta.

Volvo XC90 on luokkansa kolmanneksi myydyin auto Euroopassa, ja tänä vuonna sitä on myyty tammi–elokuussa vajaat 17 000 kappaletta. Edellä ovat Mercedes-Benz GLE ja BMW X5, joiden kummankin myynti on yli 26 000 kappaletta.