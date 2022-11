Rikkaiden ruotsinlaiva: Kaikkien aikojen turvallisin Volvo ei pihistele nörttijutuissa

Ruotsinlaivaksikin tituleerattu Volvo XC90 on mallinimenä historiaa. Vaikka nyt esitelty uutuus onkin käytännössä lippulaivamaasturi XC90:n kolmannen sukupolven malli, on sen nimi muuttunut EX90:ksi. Tällä Volvo haluaa korostaa auton täyssähköistä luonnetta sekä samalla uuden aikakauden alkua.

EX90 on ensimmäinen kovan luokan uutuus, jonka ruotsalaisvalmistaja on esitellyt uuden toimitusjohtajansa Jim Rowanin valvovan silmän alla. Vaikka auton kehitystyö olikin jo loppusuoralla Rowanin hypätessä yhtiön ohjaksiin maaliskuussa, ehti 57-vuotias skotti muun muassa laittamaan aiemmat suunnitelmat auton nimestä uusiksi .

Kaikkien aikojen turvallisin Volvo

Valmistajan mukaan EX90 on historian turvallisin Volvo. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä kyse on yhtiön suurimmasta ja luonnollisesti myös nykyaikaisimmasta autosta.

Autoon ympätyn teknologian määrä on vaikuttava, ja kyseessä on historian ensimmäinen Volvo, joka on komponenttiensa puolesta kykenevä itsenäiseen ajamiseen ilman kuljettajan valvontaa. Auton ohjelmisto ei tätä kuitenkaan vielä salli. Sitten, kun aika on kypsä, aikoo Volvo käynnistää EX90:n autonomiset ajamiset ensimmäisenä Kaliforniassa.