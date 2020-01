Koronavirukseen ei ole lääkettä, rokotetta kehitetään pikavauhtia – nyt oireita hoidetaan Kiinassa HIV-lääkkeillä

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan uudenlaiseen koronavirukseen ei ole tällä hetkellä suoraa lääkettä, vaan sitä hoidetaan muiden hengitysinfektioiden tapaan. Koronavirukset ovat eläimillä ja ihmisillä esiintyviä hengitystiesairauksia. Esimerkiksi SARS on myös koronavirus.

Tällä hetkellä uudenlainen koronavirus vaikuttaa SARS-virusta lievemmältä taudilta. Kuume ja hengitysoireet ovat yleensä lieviä, ja suurin osa sairastuneista on toipunut hyvin.

Kiina on ilmoittanut käyttävänsä viruksen aiheuttamaan keuhkokuumeeseen HI-viruslääkettä ritonaviiria.

Rahoitusta rokotteen kehittämiseen myönnetty



Molemmat yhtiöt ovat saaneet miljoonien rahoitusta kansainväliseltä CEPI:ltä (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). Lisäksi yhdelle australialaiselle yhtiölle on annettu osarahoitusta.