Olisitko valmis lähtemään sotilaana Ukrainaan turvallisuutta takaamaan? 10 prosenttia asepalveluksen suorittaneista olisi.

MTV Uutiset kysyi asepalveluksen suorittaneilta 18–60-vuotiailta, olisivatko he valmiita lähtemään sotilaana Ukrainaan ja jopa osallistumaan taisteluihin, jos Venäjä hyökkäisi maahan uudelleen.

Enemmistö reserviläisistä karsastaa ajatusta, mutta 10 prosenttia olisi valmis sotilaiksi ja tarvittaessa taistelemaan.

Reservin aliupseerit ovat hieman keskimääräistä valmiimpia, reservin upseerien valmius on keskimääräistä ja miehistön jäsenten hieman keskimääräistä vähäisempää.

MTV Uutiset teetti kyselyn Iro Researchilla, jonka paneeliin vastasi 1000 suomalaista. Heistä asepalveluksen suorittaneita 18–60-vuotiailta oli 246.

Eskalaatioriski on huomioitava

Reserviin kuuluu Suomessa 870 000 sotilasta. Jos heistä 10 prosentilla olisi sodan loppuessa valmius lähteä sotilaiksi turvatakuuoperaatioon, vapaaehtoisia olisi peräti 87 000 kappaletta.

Nykyisen lain mukaan kriisinhallintatehtävissä saa olla vaihtohenkilöstöä ja koulutuksessa olevaa henkilöstöä lukuun ottamatta enintään 2 000 henkeä.

Suomi on pitänyt esillä, että maamme on huolehdittava omasta itärajastaan ja turvallisuudestaan eikä turvallisuusjärjestelyihin voida osallistua suurella laajuudella.

– Korostan, että emme ole lähettämässä suomalaisia Ukrainan sotarintamalle. Suomi tulee osallistumaan tavalla tai toisella, kun sen aika on, tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi syyskuussa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi elokuussa, että suomalaisen ja venäläisen sotilaan taistelutilanne johtaisi eskalaatioriskiin myös Suomen rajalla.

– Meidän on otettava tämän tyyppiset asiat huomioon, kun harkitsemme, millaisissa tehtävissä voimme olla mukana, Orpo totesi.

MTV Uutiset teetti kyselyn Iro Researchilla. Internetpaneeliin vastasi 17.–29. syyskuuta yhteensä 1000 vastaajaa, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä.