Mihin suomalaiset ovat käytännössä valmiita, kun puhutaan Ukrainan turvatakuista? MTV Uutiset kysyi kansalta.

Suomalaisista 10 prosenttia ajattelee, ettei Suomen pidä osallistua millään tavalla Ukrainan turvatakuisiin, kun sota maassa loppuu.

Asia käy ilmi MTV Uutisten kyselystä, joka on teetetty tutkimusyhtiö Iro Researchilla.

71 prosenttia katsoo, että turvatakuisiin pitää osallistua jollakin tavalla, ja 19 prosenttia ei osaa sanoa.

Länsimaissa on jo alettu laatia suunnitelmia Ukrainan turvatakuista eli käytännössä maan suojaamisesta Venäjän mahdolliselta uudelta hyökkäykseltä tulitauon tai rauhanteon jälkeen.

Miehet ovat jonkin verran myötämielisempiä osallistumista kohtaan kuin naiset.

Kuuden suurimman puolueen äänestäjistä perussuomalaisissa on muita enemmän heitä, joiden mielestä Suomen ei pidä osallistua turvatakuisiin. 26 prosenttia perussuomalaisia äänestävistä vastaajista ajattelee näin.

Mihin suomalaiset ovat käytännössä valmiita?

Valtionjohtajien monista kokouksista huolimatta vielä ei tiedetä, miten länsimaat tarkalleen tukevat Ukrainaa aseiden vaiettua. Suomi aloitti syyskuussa turvatakuisiin osallistumista koskevan oman suunnittelutyönsä.

Minkälaiseen turvallisuuden takaamiseen suomalaiset ovat valmiita?

57 prosenttia suomalaisista ajattelee, ettei Ukrainaan pidä lähettää useiden satojen sotilaiden taisteluvalmista joukkoa.

Aseapu sekä sotilaiden lähettäminen huolto- ja koulutustehtäviin saavat MTV Uutisten kyselyssä enemmistön tuen.

Suomi on toki jo tähän mennessä lähettänyt Ukrainaan merkittävää aseapua ja kouluttanut ukrainalaisia sotilaita, tosin ei Ukrainan maaperällä.

Panokset olisivat valtavasti kovemmat, jos suomalaiset sotilaat voisivat joutua taisteluihin Ukrainassa, ja se näkyy kyselyssäkin.

Eri puolueiden äänestäjien valmiudessa lähettää sotilaita jopa taistelutehtäviin on eroja.

Perussuomalaiset ovat tähän kaikkein valmiimpia – siitäkin huolimatta, että puolueessa on muita enemmän myös heitä, jotka eivät haluaisi Suomen osallistuvan koko turvatakuuoperaatioon.

Perussuomalaisia äänestävistä vastaajista 23 prosenttia, kokoomuslaisista 11 prosenttia, SDP:tä äänestävistä 7 ja keskustaa äänestävistä 5 prosenttia olisi valmis lähettämään Ukrainaan useiden satojen sotilaiden taisteluvalmiin joukon.

Syyskuun alussa tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että ensisijainen vastuu turvatakuista on Ukrainan armeijalla.

– Korostan, että emme ole lähettämässä suomalaisia Ukrainan sotarintamalle. Suomi tulee osallistumaan tavalla tai toisella, kun sen aika on, Stubb sanoi.

MTV Uutiset teetti kyselyn Iro Researchilla. Internetpaneeliin vastasi 17.–29.9. yhteensä 1000 vastaajaa, ja tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä. Virhemarginaali on enintään 3,2 prosenttiyksikköä.