Zelenskyi: Amnesty yrittää armahtaa "terroristivaltio" Venäjän ja siirtää vastuuta hyökkääjältä uhrille – MTV seuraa sotaa

Kahdeksan ihmistä on kuollut tänään Venäjän iskussa bussipysäkille Toretskin kaupungissa Itä-Ukrainassa, kertoo Donetskin alueen hallinnon johtaja Pavlo Kyrylenko.

Stremousov väittää, että kaikki muu kerrottu on valetta.

Ukraina on iskenyt alueen siltoihin jo useiden viikkojen ajan tavoitteenaan katkaista venäläisten huoltotoimitukset Hersonissa.

Venäjä on "lähes varmasti" sijoittanut kahden vaurioituneen sillan lähettyville tutkaheijastimia, toteaa Iso-Britannian puolustusministeriö .

Tutkaheijastimien tarkoituksena on brittiministeriön arvion mukaan piilottaa silta tutkakuvilta ja mahdollisesti myös ohjusiskuilta.

Vaurioituneet sillat ylittävät Dnepr-joen Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella, jossa Ukraina on viime kuukausina saavuttanut ainakin pientä menestystä vastahyökkäyksillään.

– Kiina on erittäin voimakas valtio ja sillä on voimakas talous... Joten (se) voi vaikuttaa poliittisesti ja taloudellisesti Venäjään. Kiina on (myös) YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen, Zelenskyi oli sanonut haastattelussa.