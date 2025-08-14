Wilma Murto säväytti paluukisassaan – asiantuntija lyö jäitä hattuun: "Ei voi olettaa"

Wilma Murron kauden avaus näytti MTV Urheilun asiantuntijan Tommi Evilän silmään hyvältä, mutta askeleita täyteen hyppykuntoon on vielä paljon.

Murto hyppäsi keskiviikkoisessa Oulun GP-kisassa muita lyhyemmällä vauhdilla, mutta ylitti silti korkeuden 445 toisellaan. Korkeudesta 450 tuli kolme pudotusta. Tulos 445 riitti kisan kolmanteen sijaan. Voittoon taivutti Elina Lampela tuloksella 460.

– 445 tuollaisella vauhdilla on hyvä, mutta oli myötätuulta ja uudenkarhea alusta. Sitten tuon tason urheilijalla on varmasti kauden avauskisassa sopivasti adrenaliinia veressä, että saa itsestään paljon enemmän irti, Evilä pohtii.

– Siihen nähden esiintyminen oli toki hyvä ja fyysisesti Wilma on erittäin hyvässä kunnossa. Mutta sitten kun otetaan askelia lisää ja kuopalle tulonopeus kasvaa, on vähemmän aikaa tehdä kaikki jutut, mutta ne tulevat luonnollisesti kilpailujen kautta.

Evilä muistuttaa, että Murto on urheilija, joka saa itsestään enemmän irti kilpailuissa kuin harjoituksissa.

– Sen takia hän nimenomaan tarvitsee kilpailuja, jotta hän Wilma saa kovempitehoisia ja -vauhtisia suorituksia. Niissä pääsee sitten katsomaan oikeat välineet ja erityisesti ajoitukset kuntoon.

– Se on seuraava steppi katsoa, kuinka homma lähtee pelittämään, kun askeleita lisätään. Kymmenellä askeleella ihan hyvä tulos; se vastaa samaa kuin 820:n pituushyppääjä hyppäisi 760:n tienoille. Tärkeintä on tietysti se, että Wilma pystyy hyppäämään ja homma on jälleen saatu käyntiin, Evilä korostaa.

Evilä sanoo, että Oulussa Murron kannalta tärkeintä vauhdinotossa oli päästä niin sanotusti seipään rytmiin mukaan.

– Ponnistuksen jälkeen heilahdusvaiheessa Wilmalla oli vielä hyvin aikaa. Suorituksen pitää tulla selkäytimestä, mutta lyhyemmällä vauhdilla siinä on hetki aikaa ajatella.

– Wilma on itsekin sanonut, että tämä on vielä harjoittelua. Hän tarvitsee kovatehoisia harjoituksia ja nimenomaan kilpailut ovat sellaisia. Siksi on hyvä, että hän on jälleen mukana, jotta Wilma saa tuntumaa kilpailemisesta, kilpailuprotokollasta, ihmisten edessä tekemisestä ja muusta.

Lyhyempi vauhti järkiratkaisu

Evilä korostaa, että Murron valinta hypätä kymmenen askeleen vauhdilla kertoo siitä, että hyppääjä on vielä tietyssä harjoitusvaiheessa.

– Ei voi olettaa, että Wilma tulisi automaattisesti huippukunnossa, mutta hyvää on se, että hän tulee tekemään kovatehoisia harjoituksia yleisön eteen. Siellä hän saa itsestään enemmän irti ja pääsee kuitenkin hyppäämään sellaisilla seipäillä, mitkä ovat jo ihan hyviä kisavälineitä hänelle. Paljon hyviä aineksia, Evilä toteaa.

Murto itse sanoi, että jokainen ylitys on plussaa. Evilä on asiasta samaa mieltä, että asteittainen progressio on kehityksen kannalta järkevää.

– Tämä oli paljon järkevämpi kuin se, että olisi 12 askeleen vauhdilla juossut kaikki hypyt läpi, eikä olisi päässyt ollenkaan rytmiin kiinni.

– Oulussa oli 10 askelta, seuraavassa kenties 12 ja niin edelleen, Evilä povaa.

”Ihan mahdoton sanoa”

Nähdyn perusteella Evilä sanoo suoraan, että on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä siitä, onko Murrolla menestysmahdollisuuksia Tokion MM-kisoissa.

– Ihan mahdotonta vedellä mitään johtopäätöksiä, miltä homma näyttää täydellä vauhdilla. Jokainen pystyy prosenttilaskuja laskemaan, että miten tuo askelmäärä ja korkeus suhteutuvat toisiinsa.

– Ensimmäinen askel oli erittäin onnistunut, mutta niitä on otettava vielä aika paljon lisää. Tärkeää on se, että miten homma lähtee pelittämään, kun vauhdinottoaskeleita tulee lisää ja lopulta se, kuinka paljon vauhtia tulee lisää.

– On vielä monta asiaa, jotka pitää laittaa kuntoon, mutta tätä kautta se tulee; järkevät urheilijat aloittavat maltillisesti, Evilä muistuttaa.