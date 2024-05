Tämä on Wilma Murron akillesjänteen tila – EM-kisoihin täysin poikkeuksellinen valmistelu

– 474 olisi ollut venyminen tähän kohtaan. Oli kiva pästä sitäkin yrittämään. Sain kisasta, mitä tarvittiin. Tästä on hyvä palata pariksi viikoksi treeneihin ennen Roomaa, Murto sanoo.

Lahden kilpailu oli Rooman EM-kisojen kannalta jopa elintärkeä, sillä Murto on ollut kilparadoilta poissa MM-halleista lähtien, missä hän jätti kilpailun kesken akillesjännevamman takia.

Nyt vamma on saatu aisoihin.

– Se (akillesjänne) on hyvä. Sanoin muutamaan haastattelun, että minulla oli joskus akillesvaivoja, Murto naurahtaa.

– Nyt on tilanne tosi hyvin ja minulla on todella luottavainen olo.

Vamma on kuitenkin mielessä, ja akillesjänne saa edelleen ekstrahuomiota.

"Pikkaisen hirvittää"

Murto on joutunut harjoittelemaan koko kevään helmikuun lopusta lähtien akillesjänteen ehdoilla, ensin vain kuntouttaen, mutta nyt jo normaalisti. EM-kisoja ajatellen toipuminen ei ole ollut aivan optimaalisen nopeaa.

– On se olo helpottunut. Toki pikkaisen hirvittää, että parin viikon päästä on jo EM-kisat, eikä ole vielä täyden vauhdin hyppyä. Tässä on vielä paljon hommaa ja monta liikkuvaa osaa, Murto sanoo.