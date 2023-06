Maailmankuulun yleisurheiluilmiön luonut suuruus hämmästyi näystä Suomessa – "Tämä on hullua"

– Muistan, että pidin hauskaa. Toisilla ei ole hauskaa, kun he kilpailevat näinä päivinä, mutta minulla oli. Tanssin, kuuntelin musiikkia ja pompin ympäriinsä. Olin todella Banks, hän kertoo.

"Kuin olisin tullut kotiin"

Banks kävi myös myöhemmin Suomessa kilpailemassa, mutta edellisestä Suomi-visiitistä on hänen laskujensa mukaan jo kolmisenkymmentä vuotta aikaa. Nyt hän on kuitenkin jälleen maassa. 67-vuotias loikkasuuruus oli tiistaina suomalaisten yleisurheilulegendojen vierellä tähdittämässä 40 vuotta yleisurheilun ensimmäisistä MM-kilpailuista -mediatilaisuutta Helsingissä.

– On ollut upeaa, kuin olisin tullut kotiin. Kaikki ovat niin ystävällisiä, Banks kehuu.

"Uskomaton" luonto

Lempäälän hyppykarnevaaleillekin tällä viikolla suuntaava Banks on mielissään siitä, miten suomalaiset rakastavat yleisurheilua. Mahtavinta hänestä on suomalaisten luonne.

– He ovat alkuun vähän ujoja, mutta kun he oppivat tuntemaan sinut, he ovat kuin veljiäsi ja siskojasi, tyyliin "rakastan sinua".