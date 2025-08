Karua kertomaa – suomalaisen huippujuoksijan kausi poikki: "15 vuotta tehnyt töitä tämän eteen"

800 metrin juoksija Veera Perälä on päättänyt lopettaa kilpailukautensa ennenaikaisesti Espoossa käytäviin Kalevan kisoihin.

25-vuotias Perälä lähti tänä kesänä havittelemaan vähintään uutta henkilökohtaista 800 metrin ennätystä. Matkan parhaimmillaan 2:03,28:aan viime vuonna taittaneen Lahden Ahkeran juoksijan kausi on kuitenkin takunnut.

Ulkosesongin paras on toistaiseksi 2.05,74 ja edellinen kisa Berliinissä jäi viime sunnuntaina kesken.

Perälä on päättänyt, että hän kisaa tällä kaudella enää viikonloppuna Kalevan kisoissa Espoossa. 800 metrin SM-alkuerät ovat ohjelmassa lauantaina ja loppukilpailu painellaan sunnuntaina.

– Just äidin kanssa soittelin, että kuinkahan käy. Aika uniikki tilanne lähteä Kalevan kisoihin. En ole koskaan aikaisemmin ollut tällaisessa tilanteessa, Perälä setvii puhelimitse torstai-iltapäivänä.

Naisten 800 metrin tämänvuotinen SM-hallimestari ja ulkokauden kotimainen tilastokolmonen ei halunnut jättää menemättä Espooseen epäonnistumista peläten.

– Haluan näyttää itselleni ja muille, että siitä huolimatta, että tilanne ei todellakaan ole optimi, voi silti mennä kilpailemaan, antaa kaikkensa ja katsoa, mihin se riittää. Siihen yritän valmistautumisessa keskittyä, vaikka tietenkin minä lähden sieltä mitalia hakemaan.

– Tässä on myös tietynlainen armo mukana. Olen hyväksynyt ja julkisesti jo kertonut, että nyt ei ole kaikki ok. Se ottaa tietynlaista painetta myös pois, päätöksensä keskiviikkona Instagramissa julkistanut urheilija palastelee.

"Olimme keväällä sitä mieltä, että kyllä tässä selkeästi ollaan ennätyskunnossa"

Vuosi sitten Perälä saavutti ensimmäisen Kalevan kisojen mitalinsa, pronssin Vaasasta. Ennätyskesän jälkeen harjoituskausikin oli mennyt syksystä eteenpäin "ihan hyvin". Ei kuitenkaan optimaalisesti.

– Muutamia häiritseviä flunssia siellä oli ja oikeastaan melkein jokaiselta ulkomaan leiriltä olen yhden viikon ollut kipeänä. Jotenkin se kroppa vähän laittoi vastaan koko treenikauden. Olimme kuitenkin keväällä koutsin kanssa sitä mieltä, että kyllä tässä selkeästi ollaan ennätyskunnossa.

Perälää valmentaa slovenialainen Jan Petrac, jonka alaisuudessa juoksee myös hänen puolisonsa Eveliina Määttänen, ja suomalaishuiput ovat toimineet siten myös toistensa harjoituskavereina.

Varovaiseksi ennusteeksi Perälän potentiaalisesta ajasta oli Petracin kanssa huhtikuussa hahmoteltu harjoitusten perusteella 2.01,8.

– 2.02:n alitukseen uskoin: 2.00–2.01:n paikkeille ajattelin pystyväni juoksemaan, jos kaikki menisi hyvin. Se oli realistisena pitämäni ajallinen tavoite.

– Mitä lähempänä kahta minuuttia, sen parempi. Sitä minä olen päässäni miettinyt joskus marraskuussa, kun olen vääntänyt räntäsäteessä lenkkiä.

Syyskuisia Tokion MM-kisoja Perälä ei pitänyt tavoitteena, mutta EM-halleista ensimmäisenä ulos jäänyt 800 metrin menijä pystyi ensimmäistä kertaa haaveilemaan aikuisten arvokisoista "edes jollain tasolla".

"Ei enää muita vaihtoehtoja"

Perälän kunto oli vaikuttanut hyvältä vielä kevään viimeisellä leirillä, mutta leiristä tuli jälkikäteen analysoiden kuitenkin liian kova suhteessa kokonaiskuormitukseen.

Suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi Jyväskylän yliopistossa opiskellut juoksija oli huitaissut 25 opintopisteen rupeaman puoleentoista kuukauteen saadakseen maisterin tutkinnon valmiiksi. Samalla hän on tehnyt sisällöntuotantotöitä.

– Se kombo vähän väsytti.

Huippuvuosinaan poikkeuksellisesti kilpauran ohessa jänisjuoksujakin taloudellisena turvana tekevä Perälä siirsi kisakauden avauksensa toukokuulta kesäkuulle väsymyksen takia.

– Kyllä minä jo silloin olin vähän, että o-ou.

Lahden Motonet GP:ssä meni 11. kesäkuuta 2.05,80.

– Huomasin, että kroppa ei tuntunut yhtään omalta ja jalat ovat väsyneet. Ei vain irronnut.

– Otimme tilanteen tosissaan ja lähdimme koutsin kanssa tekemään korjausliikkeitä harjoitteluun. Silloin oli vielä kova luotto, että kyllä tämä ehditään tästä korjaamaan.

Kun Kuortaneella kulki pari viikkoa myöhemmin vain huonommin ja kisa jäi kesken, Perälä lepuutteli viikon todella kevyttä harjoittelua tehden.

– Sitten treenijakso ja lähdin kuukausi Kuortaneen jälkeen universiadeihin Saksaan. Siellä oli jo paljon parempaa, mutta ei vieläkään täydellistä.

Perälä juoksi alkueristä välieriin ajalla 2.06,50 ja hänen kisansa päättyivät välieriin noteerauksella 2.05,74.

– Universiadien jälkeen minulla oli kolme päivää väliä ennen kuin lähdin Berliiniin kisaamaan. Ne kolme päivää minulla oli ihan uskomaton kulku ja olin, että nyt ihan oikeasti lähtee, nyt on kaikki kohdallaan. Olin ihan varma, että nyt minä onnistun ja pääsen ihan varmasti ennätyksen tuntumaan. Kisapäivä oli kuitenkin ihan samanlaista kuin aina ennenkin.

Sen jälkeen päätös kauden päättämisestä ennenaikaisesti oli helppo.

– Näin, että siinä ei ole oikeastaan enää muita vaihtoehtoja. Olen yrittänyt kilpailemista, olen yrittänyt lepoa, olen yrittänyt treenaamista. Olen psyykkisesti päässyt tosi hyvään tilaan ja uskoin itseeni. Vire oli hyvä ja kaikkea, mutta kunto ei vain ole siellä.

Perälä oli ehtinyt prosessoida päätöstä jossain määrin koko kesän.

– Ei ollut tietenkään mukavaa tehdä tuollaista päätöstä. Aina haluaisi tietenkin loppuun asti yrittää, mutta ehkä tämä onkin loppuun asti yrittämistä tänä vuonna.

Kaikki liossa

Veera Perälä juoksi heinäkuussa universiadien välieriin Bochumissa Saksassa.IMAGO/Jan Huebner/ All Over Press

Kun kaudesta on tullut kaikkea muuta kuin eteenpäin urallaan haluava urheilija on mielinyt, resilienssiä on kysytty.

– Kyllähän tähän on kaikkensa laittanut ja 15 vuotta tehnyt töitä tämän eteen.

– Jos miettii tätä kautta, panostin tosi paljon, tein leirejä, laitoin tosi paljon rahaa kiinni leireihin ja muuhun ja olin paljon poissa kotoa perheen luota. Kyllä se harmitti, kun koin, että olin antanut urheilulle paljon ja olin ottamassa urheilulta paljon takaisin, mutta se ei mennytkään niin.

Toisaalta Perälä pohtii, että viisi vuotta sitten hän olisi reagoinut vastaavaan tilanteeseen voimakkaammin.

– Jotenkin olen nyt pystynyt hyväksymään sen, että en vain ollut vielä valmis ja minulla oli selvästi vielä opittavaa ennen kuin pääsen sitä kahta minuuttia hätyyttämään.

– Ehkä se on jotain aikuisuutta, kun ymmärtää, että epäonnistuminen on oikeasti iso osa sitä prosessia.

Vuosi on tuonut kuormituksenhallinnallista viisautta jatkoon.

– Omalta osaltani siinä on ollut huonoa aikatauluttamista mutta myös realiteettien puitteissa on ollut pakko opiskella ja tehdä töitä.

Takaovi vähän raollaan

Veera Perälä tekee myös jänisjuoksuja, jotka auttavat häntä taloudellisesti. Hän juoksee kuvassa keulassa kesäkuun alussa Saksan Dresdenissä.IMAGO/Beautiful Sports/ All Over Press

Pakko kuitenkin kysyä: Mitä jos Kalevan kisoissa menisikin paljon paremmin kuin Perälä on osannut odottaa? Pysyisikö päätös kauden päättämisestä silti samana ilman että oma huippujuoksu tulisi sitä muuttamaan?

– Olen tuota miettinyt itsekin. Täytyy myöntää, että ehkä siellä on takaovi vielä vähän raollaan. Jos siellä nyt ennätyksen juoksen, mietitään sitten uudestaan.

– Kyllä minä olen sen päätöksen tehnyt ja uskon siinä pysyväni, mutta en nyt ihan kiveen hakkaa sitä kuitenkaan. Katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi.

Juoksija lisää, että aiempien kisojen vaikeuksiin on ollut vaihtoehtoisiakin selityksiä.

– Nytkin Berliinistä tosi moni tuli sanomaan minulle, että juoksit just kaksi kasin kisaa muutama päivä sitten, että totta kai se tuntuu. Joo, se voi vaikuttaa, mutta selvästi tässä on isommin jotain pielessä intuitioni ja oman kroppani tuntemisen perusteella.

– Jos Kalevan kisat onnistuisi, se voisi tietyllä tavalla argumentoida sitä vastaan, että jotain on isosti pielessä – ovatko pieninä syinä pitämäni asiat olleet merkittävämpiä vaikuttavia tekijöitä aikaisempiin kisoihin? Kalevan kisat joko vahvistavat hypoteesin, että tässä on ylirasitustila päällä tai ne kertovatkin jotain ihan muuta. 90 prossaa uskon siihen, että ei siellä mitään ihmeempiä tule tapahtumaan.

SM-rupeaman jälkeen Perälän suunnitelmana on huilata joitakin viikkoja – mieluummin "viikko liikaa kuin liian vähän" ennen kuin harjoitusruuvia taas kiristetään.

– Muutama päiväkin voi tehdä ihmeitä tällaisessa tilanteessa, kun vain malttaa levätä.