Kanadalainen urheilutähti on saanut OnlyFansista jotain poikkeuksellista – heittää Wilma Murrolle tiukan haasteen

Kanadalaishyppääjä kertoo, että rahallisen korvauksen lisäksi hän saa OnlyFansiltä paljon muutakin. Se on muodostanut hänen ympärilleen eräänlaisen yhteisön.

– Lempijuttuni OnlyFansissa on ollut yhteisö, joka on tukenani. Eri ihmiset haluavat nähdä minun menestyvän ja tukea minua. He tukevat minua rahallisesti ja lähettävät tsemppiviestejä palvelussa, Newman kertoo.