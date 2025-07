Kaksi vuotta sitten sensaation jysäyttänyt suomalainen vaikeuksissa – seuraavaksi raaka ratkaisu: ”Ei parempaakaan aikaa ole”

Jere Haapalainen juoksi kaksi vuotta sitten 400 metrin aitojen alle 19-vuotiaiden EM-kultaan huippuajalla 50,02. Sen jälkeen tullut nilkkavamma on pilannut kehityksen ja ensi kauden suhteenkaan ei näytä kovin ruusuiselta.

Haapalainen jäi tänä vuonna alle 23-vuotiaiden nuorten EM-kisoissa välieriin ajalla 51,14. Alkuerissä noteeraus oli vähän parempi 50,94, mutta kuitenkin kaukana omasta ennätyksestä.

– En oikein osaa sanoa, mikä EM-kisoissa oli este koville tuloksille. Toivottavasti kohta alkaisi tulla piikkijuoksuja, Haapalainen kommentoi.

21-vuotiaan tamperelaisen kauden paras on 50,32. Ennätys on siis edelleen kahden vuoden takainen EM-kultajuoksu 50,02. Sen jälkeen hän on kärsinyt nilkkavammasta, mikä pilasi viime kauden. Nilkka vaivaa edelleen, mutta Haapalainen ei halua mennä sen taakse.

– Olen sen kanssa taistellut tähän päivään asti, mutta ei haittaa tekemistä eikä ole suoraan haitannut pitkään aikaan. Sinne on jäänyt kipuja, mutta ne kuuluvat asiaan, Haapalainen sanoo.

Nuorukainen vakuuttelee, että harjoituksiin nilkan kunto ei vaikuta. Kisatuntemuksista tiedusteltaessa vastaus ei tule enää niin vakuuttavasti.

– No, ei (tunnu) merkittävästi, Haapalainen myöntää.

Nilkkaongelmista huolimatta Haapalainen odottaa itseltään vielä tällä kaudella uusia ennätyslukemia.

– Veikkaan että väkisinkin jossain kohti tulee, nuori mies valaa uskoa itseensä.

Armeja ei helppo päätös

Jos Haapalaisen ennätys ei kohene tällä kaudella, saa ennätyslukemien parantumista odottaa kenties aina vuoteen 2027, sillä syksyllä mies lähtee armeijaan. Urheilun kannalta yhtälö on haastava.

– Tuskin vaikuttaa positiivisesti ainakaan, jos rehellisiä ollaan. Koitetaan selvitä siitä mahdollisimman järkevästi kaikin puolin, Haapalainen kommentoi.

Jere Haapalainen oli mukana myös Rooman EM-kisoissa viime vuonna. Siellä aika jäi vaisuksi 52,18.Credit: BSR Agency / Alamy Stock Photo

Nuorukainen oli aikeissa mennä armeijaan jo vuotta aikaisemmin, mutta nilkkavamma pilasi ne suunnitelmat.

– Ei ollut varsinaisesti helppo päätös lähteä, mutta ei sitä parempaakaan aikaa ole todennäköisesti tulossa, Haapalainen sanoo

– Se aika kun siellä ollaan, ei pysty tietenkään normaalisti treenaamaan. Jos vaan puoli vuottakin on, niin siitä on kuitenkin ihan hyvät näkymät kesään.

Haapalainen on kutenkin lähdössä maanpuolustusvoimiin hyvillä mielin.

– Se on velvollisuus, mikä pitää hoitaa. Koen että se on paras aika mennä ensi syksystä.

Osat vaihtuneet

Kun Haapalanen voitti kaksi vuotta sitten nuorten EM-kultaa, seurakaveri Antti Sainio oli juoksun kakkonen. Tämän vuoden Bergenin EM-kisoissa osat vaihtuivat, kun Sainio pyyhälsi uuden Suomen ennätyksen 48,61 ollen kovatasoisen kilpailun neljäs.

– Ei voi muuta kuin ihailla. Kovaa jälkeä.

Haapalainen pääsi seuraamaan menoa läheltä.

– Niin läheltä kuin voi. Kämppiksiä oltiin ja samalla aikataululla mentiin.

Nyt marssijärjestys on vaihtunut. Vaikka Haapalainen on iloinen maanmiehen ja seurakaverin puolesta, on ymmärrettävää, että voitonnälkäinen urheilija ei ole tilanteeseen tyytyväinen.

– Olisi se varmaan vähän valehtelua sanoa, että ei korpeaisi. Sellaista se on. Välillä tulee hyviä jaksoja muille ja välillä itselle. Ei saa masentua. Hienoa asiahan se on, että junnuissa Euroopan tason kärkijuoksija on täältä läheltä. Mieluummn niin kuin että jostain muualta, Haapalainen tuumailee.