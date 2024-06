Ella Junnila avasi reseptinsä huimaan SE:hen: "Sillä päästään aika korkealle"

Junnila totesi, että Paavo Nurmi Games tuli nopeasti sen jälkeen kun hän oli reilu viikko sitten hypännyt Rooman EM-kisoissa. Junnilasta tuntui Turun kilpailun alla vielä, että palautuminen on hiukan kesken, mutta hän lähti ottamaan hypyn kerrallaan.

– Turussa on aina ihana hypätä. Täällä on aina tosi kova yleisö. Olen aina hypännyt täällä hyppäämisestä. Satoi tai paistoi, täällä on kivaa, ja onneksi tänään paistoi aurinko.