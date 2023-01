Wilma Murrolta upea ele kesken pyörityksen – kansansuosikki häkeltyneenä suosiosta: "Mun lempparijuttu"

Wilma Murto palkittiin Urheilugaalassa kahdessa eri kategoriassa. Murto pokkasi Vuoden esikuva -palkinnon ja hänen EM-kultansa valittiin Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi.

Murto oli helpottunut ja onnellinen kaksi palkintoa sylissään.

– Olen tosi tosi onnellinen tämän päivän saaliista, jos niin voi sanoa. Esikuva-palkinto on itselle todella merkityksellinen ja yleisöäänestys on aina yleisöäänestys, Murto iloitsi molemmista pysteistään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kovassa mediapyörityksessä ollut urheilija osoitti heti kaksi palkintoa pokattuaan, miksi hänet valittiin Vuoden esikuvaksi. Innokas fani tuli kesken sovittujen kuvausten pyytämään selfietä, johon Murto suostui välittömästi, ja sai nuorukaisen kasvoille hymyn, joka valaisi koko Nordenskjöldinkadun hallin aulan.

Sykähdyttävimmän hetken puheessaan Murto kertoi ymmärtäneensä, kuinka paljon hänen EM-kultahyppynsä merkitsivät suomalaisille.

– Se määrä mitä on saanut palautetta ja viestejä. Se on mun lempparijuttu, kun ihmiset tulee kertomaan, mikä katsomo-setuppi niillä on ollut, kun ovat katsoneet kisaa.

– Ehkä vaikuttavin kohtaaminen oli, kun nuori mies tuli metropysäkillä sanomaan, että "nyt kun olet siinä, tämä oli mun vuoden paras päivä, kun sä voitit", Murto kertoo.

Miltä se tuntuu?

– Se on aika häkellyttävä fiilis. Tosi vaikea käsittää, kun sitä urheilua tekee aika pitkälti itselleen ja lähitiimille. Sitä laajempaa vaikututsta ja tunnereaktioita ei osaa ehkä hahmottaa, kun se on kuitenkin vaan se juttu,mitä mä teen. Mun harrastus on lähtenyt lapasesta ja se on muille merkityksellistä – se on aika hämmentävää, Murto sanoo hymyillen.

Rennompi fiilis

Murto myönsi, että puserossa oli pientä jännitystä, kun lavalle piti kiivetä puhumaan useaan kertaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Lavapuheet on pidetty ja nyt vähän rennompi fiilis sen puolesta, myöntää palkintojenjaon jälkeen.

Rentous on siirtynyt myös urheilukentälle, sillä tulos on ollut heti murhaavan kovaa vuoden alusta lähtien. Murto hyppäsi tämän vuoden puolella 475 halliennätyksekseen.

– On tehty lujasti töitä tosi pitkään, ilman että se tulos on näkynyt niin kuin se on viime vuonna näkynyt. Totta kai se antaa vapautunutta fiilistä urheilla, että on päässyt laittamaan kansia kirjoihin, jostain minkä tietää itse olevan tuloillaan. Mutta nyt se on virallisesti myös tehty.