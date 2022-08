EM-kultasankari Wilma Murto hämillään kultahuumasta – "On ollut pysäyttävää lukea viestejä, joita olen saanut"

Hyppääjän puhelin on vilkkunut villinä. Onnitteluviestejä on sadellut joka puolelta. Muiden ihmisten suhde omaan urheilemiseen on ehtinyt hätkähdyttää.

– Tosi häkeltynyt olo siitä, miten omat urheilusuoritukset vaikuttavat muihin ihmisiin ja millaisia kokemuksia ne ovat myös muille. Se tuntuu tosi hämmentävältä, kun sitä tekee kuitenkin ensisijaisesti itselle, mutta totta kai tuntuu hienolta tarjota muille elämyksiä. On ollut pysäyttävää lukea viestejä, joita olen saanut. Se on hämmentävää. Urheileminen on omaa arkea ja omaa duunia, mutta ihmiset elävät mukana. Se on iso mauste.