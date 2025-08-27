Israel-asekaupat kuohuttavat vihreissä – MTV:n tiedot: Puoluejohdolle laadittu vetoomus

Osa vihreistä on tyytymätön puoluejohdon linjanvetoihin Israel-asekaupan suhteen. MTV Uutiset on nähnyt puolueessa laaditun vetoomuksen.

Vetoomuksessa vihreitä vaaditaan toimimaan sen eteen, että Suomi peruu Daavidin linko -ilmapuolustusjärjestelmän ostamisen Israelista.

– Esitämme painavimman pyyntömme puoluehallitukselle ja vihreälle eduskuntaryhmälle toimia tässä asiassa niin, että voisimme vielä vuosienkin päästä katsoa itseämme peilistä ja sanoa, että me teimme kaikkemme, tekstissä todetaan.

MTV Uutisten näkemän tekstin ovat allekirjoittaneet useat merkittävät vihreät vaikuttajat.

Heitä ovat ainakin Helsingin apulaispormestari Reetta Vanhanen, Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen, entiset kansanedustajat Iiris Suomela ja Ozan Yanar, vihreiden nuorten puheenjohtaja Miro Iivonen, tamperelaiset kaupunkipoliitikot Perttu Jussila ja Julia Sangervo sekä lukuisat muut kaupungin- ja kunnanvaltuutetut.

Vihreiden puheenjohtajalta Sofia Virralta vaaditaan toimia Daavidin linko -kaupan perumiseksi.Lehtikuva

Yhteensä allekirjoittajia on reilut 150, joista suuri osa on puolueen rivijäseniä.

Vetoomus on osoitettu vihreiden puoluehallitukselle sekä kansanedustajille, joille se on tarkoitus toimittaa aivan lähiaikoina.

Suomi päätti vuonna 2023 ostaa Israelista Daavidin linko -ilmapuolustusjärjestelmän. Päätöksen teki Sanna Marinin (sd.) hallitus, jossa vihreät oli mukana.

Hankintaa perusteltiin Suomen ilmatorjunnassa olevien puutteiden korjaamisella. Daavidin lingon avulla voidaan torjua muun muassa korkealla lentäviä ballistisia ohjuksia, joilla Venäjä on moukaroinut Ukrainaa yli kolme vuotta kestäneessä hyökkäyssodassa.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on vaatinut, ettei Israelin kanssa tehdä enää yhtään uutta asekauppaa.

Nykyistä Daavidin linko -hankintaa hän tai muu puoluejohto ei kuitenkaan ole vaatinut keskeytettäväksi.

Vetoomuksessa pidetään koko Suomen ja myös vihreiden sokeana pisteenä sitä, että tulevaisuuden asekaupoista ollaan kriittisiä, vaikka nykyhetki on oleellisempi.

– Suomi on hankkimassa Israelista Daavidin lingon, 316 miljoonan euron ilmatorjuntajärjestelmän. Kuten tulevien asekauppojen, myöskään tämän kaupan ei tule tapahtua. Tämä on olennaista, tässä ja nyt, tekstissä sanotaan.

Puoluelähteistä kerrotaan MTV Uutisille, että vetoomuksen taustalla on osin turhautumista myös muihin puoluejohdon turvallisuuspoliittisiin linjauksiin.

Israel-asekaupan jatkumisen lisäksi osa vihreistä ei hyväksynyt esimerkiksi sitä, että Sofia Virta, Pekka Haavisto, Atte Harjanne ja Hanna Holopainen äänestivät kesäkuussa jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta irtautumisen puolesta.