Jani Mäkelä: Palestiinan tunnustamiseen ei minkäänlaisia edellytyksiä: "Adlercreutzin puheet ovat yksityisajattelua"

Palestiinan tunnustamiseen ei ole tällä hetkellä minkäänlaisia edellytyksiä, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

– Palestiina ei ole valtio. Siellä valtaa pitävät tahot eivät tunnusta Israelin oikeutta olemassaoloon, eivätkä juutalaisten oikeutta oleskella alueella, vaan pyrkivät tuhoamaan heidät. Ei sellaista valtiota tai hallintoa voi tunnustaa, siihen ei ole tällä hetkellä minkäänlaisia edellytyksiä.

Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz vaatii eilen julkaistussa blogissaan hallitusta keskustelemaan Palestiinan valtion tunnustamisesta. Adlercreuzin mukaan Palestiinan tunnustaminen jo nyt ei olisi dramaattista, sillä Suomi kannattaa jo kahden valtion mallia.

– Adlercreuzin puheet ovat häneen yksityisajatteluaan. Tällä hetkellä keskusteluun ei ole mitään erityistä tarvetta, Mäkelä sanoo.

Suomen ulkopoliittinen johto on aiemmin linjannut, että Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan valtion "jossain vaiheessa", kun aika on oikea.

Eilen maanantaina Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että Palestiinan valtio voidaan tunnustaa, kunhan rauhanprosessi kahden valtion mallin pohjalta on edennyt, humanitäärinen apu on saatu perille, ja panttivangit on vapautettu.

