MTV:n toimittaja pääsi käsiksi Twitterin haastajaan – tältä näyttää rytinällä kasvanut Threads, jota ei pitäisi pystyä vielä käyttämään Suomessa

Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen kertoo, että Threadsin tulo Eurooppaan on Metasta itsestään kiinni.

– Siitä ei ole mitään käsitystä, milloin sovellus tulee EU-alueelle. Enimmäkseen sitä jarruttaa digimarkkinointipuoli, joka on uutta lainsäädäntöä ja josta ei ole ennakkotapauksia esimerkiksi siitä, miten suuret nettipalvelut saavat käyttää tietoja ristiin.

Eurooppa kiinnostaa Järvisen mukaan Metaa markkina-alueena, mutta tiukka lainsäädäntö tekee siitä varovaisen.

Toimittaja pääsi vahingossa sisään

MTV Uutisten toimittaja Jani Rolamo pääsi viikonloppuna kuin vahingossa Threadsin käyttäjäksi, vaikka sen ei pitäisi olla mahdollista EU-alueella.

Toimittajan Instagram-sovellukseen tuli viesti, jossa mainostettiin tämän Japanissa asuvan seuraajan käyttävän Threadsia. Ilmoituksen klikkaamien vei latauslinkkiin, jonka avulla asentaminen ja Instagram-tietojen yhdistäminen sovellukseen onnistui.

Tietoturva-asiantuntija pitää yllättävänä, että sovelluksen voi ladata sovelluskaupan kautta, eikä ole kuullut tällaisesta aiemmin.

– Julkaisupäivän iltana muutamia suomalaisia oli jo testaamassa Threadsia, mutta nämä ovat todennäköisesti valveutuneita harrastajia, jotka ovat ladanneet sovelluksen tiedostona ja asentaneet puhelimeensa. Itsekin kävin varmuuden vuoksi sitä kokeilemassa, Järvinen kertoo.

Järvinen ei suosittele kuitenkaan sovelluksen lataamista käyttöjärjestelmän suojauksen ohi, sillä se sisältää etenkin kokemattomalle riskejä.

Miten MTV:n toimittaja kuitenkin onnistui saamaan sovelluksen ladattua Googlen sovelluskaupan kautta? Järvisen mukaan kyseessä ei voi olla bugi.

– Google on sen verran kriittinen monessa suhteessa, että olisi hälyttävää, jos kyseessä olisi bugi. Google-tilin tiedoissa on luultavasti jotakin, joka viittaa EU:n ulkopuolelle – luulen, että tilissä tai vanhoissa päivityksissä on jotain mikä saa Googlen kuvittelemaan, että käyttäjä on luultavasti japanilainen, Järvinen vastaa toimittajalle.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Lentävä lähtö

Threads muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon Twitteriä, mutta syötesivu on selvästi ottanut vaikutteita myös Instagramista.

Tällä hetkellä Threadsissa ei juuri suomalaisia ole, joten syötevirta koostuu vahvasti Instagramin kautta linkitetyistä ulkomaisista tileistä sekä algoritmin näyttämästä syötteestä. Tästä syystä sovelluksen toimivuutta sosiaalisen median alustana on laajemmalti vielä vaikea arvioida.

Niin toimittaja kuin Järvinenkin kiittelevät kuitenkin sovelluksen käyttöönoton helppoutta. Threads keskustelee aktiivisesti Instagramin kanssa, ja siksi sovellusten tiedot on helppo yhdistää. Järvinen pitää nimenomaan tätä Threadsin vahvuutena kilpailussa Twitteriä vastaan.

– Threadsin etu on, että se on näin helppo ottaa käyttöön. Twitterissä on vain pieni osa suomalaisista osin juuri siksi, että käyttöönottoon on korkea kynnys – tarvitset monia seuraajia ennen kuin siitä alkaa olla hyötyä. Threadsiin puolestaan Instagram tarjoaa seuraajat valmiina, joten se saa tätäkin kautta lentävän lähdön.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Threadsin käyttäjämääriä seuraava laskuri kertoo käyttäjämäärän jutun kirjoitushetkellä olevan 110 miljoonaa, kun sovellus on ollut ulkona vasta viikon, eikä sitä ole vielä edes virallisesti EU-alueella.

Vertailun vuoksi kilpailija Twitterillä on 237 miljoonaa päivittäistä käyttäjää. Instagram-sovelluksella on kuitenkin maailmanlaajuisesti jopa yli 2 miljardia käyttäjää, ja sen kautta Threadsin odotetaan saavan huomattavasti jalansijaa.

– Threads on kasvanut käsittämättömän nopeasti, vaikka kilpailuasetelma onkin epäreilu, kun sovellus pystyy tyrkyttämään itseään Instagram-käyttäjille puoliväkisin. Threadsin kohdalla kotiläksyt on tehty, se on kopioinut Twitteristä paljon ja tämä huolestuttanee Twitterin omistajaa Elon Muskia kovasti, Järvinen sanoo.

Twitteriä siistimpi keskustelupaikka

Järvisen mukaan sovellus on kuitenkin vielä puolivalmis, ja siinä mielessä sen julkaiseminen näin aikaisin oli jopa yllättävää.

– Siitä puuttuu vielä paljon keskeisiä toimintoja, kuten hashtagit ja yksityisviestit. Se on kuitenkin selvästi parempi Twitterin kopio kuin vaikka aiemmin haastajaksi povattu Mastodon, joka on alkeellinen ja kömpelö.

Järvisen mukaan Muskin oikkuilu Twitterin omistajana on tehnyt siitä hyvin arvaamattoman alustan, ja siksi Threadsin olemassaolo on hyvä asia.

– On hyvä että on vaihtoehto siltä varalta, että Twitter sekoaa tai kaatuu, tai että Musk sekoaa. Pidän hyvänä että ihmiset tai ainakin twitterkäyttäjät varaavat sen Threads-käyttäjänimen itselleen, ja tämä myös painostaa Twitteriäkin toimimaan vastuullisemmin, kun sille on vaihtoehto.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

11:00 Tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen sekä Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo kertoivat Huomenta Suomessa Threadsin julkaisupäivänä, miten sovellus tulee heidän mukaansa haastamaan Twitteriä.

Järvinen toivoo ja uskookin, että Threads näyttäytyisikin tavallisempana ja arkisempana keskustelualustana kuin Twitter.

– Twitterhän on etenkin Muskin jälkeen ollut entistä enemmän poliittisen väännön väline ja sananvapausabsolutistien temmelyskenttä. Siinä mielessä Threadsille olisi paikka Twitteriä siistimpänä keskustelupaikkana.

"Ei kannata pelätä väärää asiaa"

Threadsin käyttöönotto on pelottanut useita suomalaisia jo etukäteen. Järvisen mukaan moni on kertonut ettei aio ottaa sovellusta käyttöön kun se on mahdollista, sillä sen pelätään urkkivan käyttäjänsä luottamuksellisia tietoja.

– Huono puoli tietysti on, että Threads on naimisissa Facebookin ja Instagramin kanssa, ja moni ei halua Metasta suurempaa monopolia kuin se jo on, Järvinen toteaa.

Järvinen kuitenkin ihmettelee sovelluksen poissulkemista tietosuojan perusteella, sillä hänen mukaansa Instagram ja Facebook keräävät aivan samat tiedot kuin mitä Threads tekee.

– Jos käyttää näitä sovelluksia, niin kyllähän Meta tietää jo käyttäjästään kaiken. Että se ei ehkä pitäisi olla se käyttökynnys todellisuudessa.

Järvisen mukaan tietojen luovutusta voi ja kannattaakin rajoittaa itse.

– Mahdollisen tietojen urkinnan kannalta on kriitisempää se, mitä sovelluksessa julkaisee ja seuraa, se on mitä sovellus urkkii. Käyttöoikeuksilla voi itse estää pääsyn kuviin ja tietoihin, ja Metahan ei näitä käytä mihinkään. Ei kannata siis pelätä väärää asiaa.