Facebookin saa joko mainoksilla tai ilman – asiantuntija kertoo, miten käy tietojenkeruun

Näin Facebook kerää tietoa

– Sen suhteen tiedot ovat hieman ristiriitaisia ja epämääräisiä, mutta totta kai meitä tarkkaillaan monella tavalla, koska näissä tiedoissa on jatkossa liiketoiminnan ydin. Kenellä on eniten tietoa, pystyy tekemään parasta liiketoimintaa ja ansaitsee eniten, sanoo Järvinen.

Somekäyttäjä voi miettiä, kerätäänkö tietoja samaan tapaan, jos kuluttaja maksaa kuukausimaksua. Järvinen tulkitsee tilannetta tämänhetkisten tietojen valossa niin, että maksullisessa kuukausitilauksessa kyse on vain mainosten näyttämisestä.

Taustalla EU:n tietosuojaneuvoston näkemys

Ilmaisversioon ja maksulliseen tilaukseen liittyvä kysymys on tullut eteen vain eurooppalaisille Instagramin ja Facebookin käyttäjille. Taustalla on EU:n tietosuojaneuvoston lokakuussa ottama kanta, jonka mukaan Facebookin tapa käyttää kuluttajien henkilökohtaisia tietoja mainosten kohdentamiseen on laiton.