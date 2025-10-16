Kymenlaakson hyvinvointialue on tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle ja tutkintapyynnön poliisille.
Työntekijä katseli luvatta lähes 600 ihmisen henkilö- ja terveystietoja Kymenlaakson hyvinvointialueella kahden vuoden aikana, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialue.
Epäilty tietoturvaloukkaus tapahtui syyskuun 2023 ja tämän vuoden syyskuun välillä. Kyseinen työntekijä ei enää ole hyvinvointialueen palveluksessa.
Hyvinvointialueen mukaan tietoturvaloukkauksen uhreiksi joutuneille ihmisille tiedotetaan asiasta kirjeitse lähipäivinä.