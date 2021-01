Näin asiantuntija suhtautuu Whatsappin uusiin käyttäjäehtoihin: "Pitkällä tähtäimellä jokaisen kannattaisi vähentää riippuvuuttaan Facebookista"

Whatsapp on viime viikosta alkaen lähettänyt suomalaisillekin käyttäjilleen englanninkielisiä viestejä, jonka mukaan uudet käyttöehdot on hyväksyttävä 8. helmikuuta mennessä. Jos ehtoja ei hyväksy, Whatsappin käyttö loppuu siihen.

– Kaikkien käyttäjien on hyväksyttävä palvelun uudet ehdot, jos he haluavat jatkaa Whatsappin käyttöä, Facebookin edustaja vahvistaa STT:lle sähköpostitse.

Muutokset ovat herättäneet suurta hämmennystä Whatsappin käyttäjissä. Mitkä pelisäännöt pätevät, jos esimerkiksi viestittelee yhdysvaltalaisen kanssa tai on mukana Whatsapp-ryhmässä, jossa on osallistujia useista Euroopan ulkopuolisista maista?

Mieti, mihin ehtoihin suostut

Järvinen nostaa Whatsappin vaihtoehdoksi esimerkiksi säätiöpohjaisen pikaviestipalvelu Signalin, jota pitää erittäin luotettavana ja varmana. Kilpailevan vaihtoehdon käytössä on sekin etu, että silloin ei ainakaan entisestään vahvista Facebookin ylivaltaa.

Järvisen mukaan sekä Whatsappin että Signalin tietoturva on teknisesti kunnossa.

Myös tietosuojavaltuutettu Anu Talus kannustaa miettimään, mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla. Perussääntö on joka tapauksessa selvä.

Signalissa jo ruuhkaa

Whatsappin ilmoituksen jälkeen muun muassa Signal on saanut niin runsaasti uusia käyttäjiä, että välillä uusien käyttäjien rekisteröitymisessä on ollut viiveitä. Se on sittemmin kertonut Twitterissä lisänneensä kapasiteettiaan.