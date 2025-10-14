Monella yli seitsemän tai kahdeksan vuotta vanhan tietokoneen omistajalla on edessään uuden laitteen hankinta.

Windows 10 -käyttöjärjestelmän tuki loppuu virallisesti 14. lokakuuta, joten uusia päivityksiä siihen ei ole enää tulossa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monella yli seitsemän tai kahdeksan vuotta vanhan tietokoneen omistajalla on edessään uuden laitteen hankinta.

Vanhoista tietokoneista puuttuu tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia, jotka ovat vaatimuksena nykyisen version, eli Windows 11:n, käyttämiselle.

Vanhan version, eli Windows 10:n, käyttöön liittyy tietoturvariskejä.

– Kun päivitykset loppuvat, niin kone edelleen toimii, mutta riski sille, että koneeseen kohdistuu jokin hyökkäys, kasvaa koko ajan. Ennen pitkää se ei luultavasti ole enää kauhean hyvin toimiva laite, arvioi tietoturva-asiantuntija, WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen maaliskuussa.

Jos vanhasta koneesta ei halua luopua, vaihtoehtoina ovat Windowsin korvaaminen Linux-käyttöjärjestelmällä tai koneen käyttö ilman verkkoyhteyttä.

Hyppösen mukaan kone voi olla edelleen turvallinen käyttää vaikkapa valokuvien katseluun, kunhan sen pitää irti verkosta.

Microsoft tarjoaa kuluttajille mahdollisuutta ostaa tietoturvapäivityksiä vuodeksi tästä hetkestä eteenpäin. Näin ongelmaa voi siirtää, mutta vuoden päästä sen löytää jälleen edestään.

Näin tarkistat koneesi käyttöjärjestelmän

Voit tarkistaa tietokoneesi käyttöjärjestelmän kirjoittamalla tehtäväpalkin hakukenttään sanan winver ja painamalla sitten Enteriä.

Näin aukeaa Tietoja: Windows -valintaikkuna, josta näet, mikä Windows 10 -versio koneellasi on käytössä.

Voit myös avata tietokoneesi Asetukset-sovelluksen, valita valikosta Järjestelmä ja lisävalikosta Tietoja. Version saat selville kohdasta Windowsin määritykset.