Manchester Unitedin painajaisuni syvenee – Antti Niemeltä karu ennustus: "Ihan älytöntä"

Valioliiga-jätti Manchester United on tällä hetkellä todella kaukana menestysvuosistaan. MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi antoi oman näkemyksensä seuran kaoottisesta tilanteesta.

Man Unitedin edellisestä Valioliiga-mestaruudesta on vierähtänyt jo 12 vuotta. Kultasormi Sir Alex Fergusonin lähdettyä seurasta, on United ajautunut rajuun syöksykierteeseen. Seura on sijoittunut edellisen mestaruutensa jälkeen kärkikolmikkoon vain neljästi.

Fergusonin jälkeen Man Unitedissa on nähty useita huippuvalmentajia. Vuorollaan omaa onneaan ovat käyneet koettamassa muun muassa David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjär, Erik ten Hag ja viimeisimpänä Ruben Amorim.

MTV Urheilun asiantuntija Antti Niemi kokee, että Englannin jättiseura ajelee tällä hetkellä tuntemattomilla vesillä.

– Jos miettii Manchester Unitedia sen jälkeen, kun Alex Ferguson lähti joukkueesta. Siitä on jo huolestuttavan kauan aikaa. Siellä on ollut välttäviä kausia, ok-kausia ja kuitenkin todella huonoja kausia. Näyttää, että se homma menee vain huonompaan suuntaan, Niemi sanoo MTV Urheilulle.

– Siellä ei selkeästi ole tällä hetkellä sellaista identiteettiä, että mitä me haluamme olla. Siellä on ollut hyvin erityyppisiä valmentajia, jotka tuovat sinne omannäköisä pelaajia. Homma ei lähde kulkemaan, ja sitten otetaan uusi valmentaja, jolla on taas aivan erilainen ideologia, mutta ne pelaajat ovat edelleen sieltä edellisestä. Se on tällä hetkellä sellainen negatiivinen ikiliikkuja, Niemi jatkaa.

Seuran suurimmaksi ongelmaksi Niemi nostaa urheilujohdon. Mikäli Manchester United haluaa palata Valioliigan huipulle, on seurajohdon löydettävä seuralle selkeä suunta ja identiteetti, vaikka se vaatisikin aikaa.

– Nyt se on ihan älytöntä tempoilua tällä hetkellä. Ongelmat ovat isoja. Se voi olla, ettei niitä vuodessa tai kahdessa ratkota.

Viime kausi oli ManU:lle riman alitus, sillä joukkue jäi karulla tavalla vasta 15:nneksi. Se oli seuralle sen Valioliiga-historian huonoin sijoitus.

Uuteen kauteen Man United lähti optimistisella innolla. Sporting Lisbonissa erinomaista työtä tehnyt Amorim sai valmistautua rauhassa ensimmäiseen kokonaiseen kauteensa ManU-luotsina.

Kesän siirtoikkunassa seura tuhlasi miljoonia hankkimalla muun muassa Bryan Mbeumon, Mateus Cunhan ja Benjamin Seskon vahvistamaan hyökkäyskalustoaan.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Slovenialaishyökkääjä Benjamin Sesko, 22, siirtyi kesällä Manchester Unitediin 76,5 miljoonalla eurolla RB Leipzigista./All Over Press

Ajan piti olla kypsä uudelle tulemiselle.

Kausi on alkanut kuitenkin surkeasti. Kahden Valioliiga-kierroksen jälkeen ManU:lla on kasassa yksi piste. Kirsikkana kakun päälle ManU putosi tällä viikolla Englannin liigacupista neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Grimsbyn käsittelyssä.

– Tuo viime kausi oli niin farssi. Siinä oli kesä välissä ja ihmiset vähän unohtavat asioita, niin valmennukselle ja pelaajille olisi ollut todella tärkeää, että uusi kausi olisi lähtenyt positiivisesti liikkeelle. Se olisi ollut elintärkeää, mutta nyt näyttää, että he ovat entistä pahemmassa loukussa. Henkinen lukko on aivan valtava, Niemi perkaa.

Vaikka vuosia kestäneen kurimuksen keskellä syitä on haettu pitkälti valmennuksesta, on syytä katsoa kriittisesti myös pelaajien suuntaan. ManU:n menestysvuosina joukkueesta on löytynyt muun muassa Roy Keanen, Cristiano Ronaldon, Rio Ferdinandin, Gary Nevillen ja Eric Cantonan kaltaisia johtajia, jotka ovat pitäneet huolen siitä, että vaatimustaso harjoituksissa ja peleissä on suurseuralle vaaditulla tasolla.

Viime vuosina vastaavanlaiset johtajat ovat loistaneet poissaolollaan, ja kentällä on nähty todella usein aneeminen ja vaisu joukkue. Kuin lauma, joka on vailla johtajaansa.

– Olen sellainen vähän vanhan koulukunnan kaveri, että kaipailen joka joukkueeseen sellaista Roy Keanen tyyppistä, joka pitää huolen, ettei valmentajan tarvitse siitä huolehtia, että kun treenitapahtuma alkaa, niin kaikki kilpailee tosissaan. Koska sehän lähtee treeneistä, ja sitten se siirtyy peleihin. Kun katson heitä kentällä tällä hetkellä, niin en ole varma, että kuka siellä kopissa on sellainen, joka sanoo, että nyt aletaan vetää kunnolla, Niemi pohtii.

Keskiviikkoisen Grimsby-tappion jälkeen päävalmentaja Amorim esiintyi ITV:n haastattelussa silmin nähden murtuneena ja lyötynä miehenä. Shokissa ollut portugalilaisluotsi pyyteli anteeksi joukkueen faneilta ja tylytti omiensa asennetta.

Niemi korostaa, että vaikeuksien keskellä päävalmentajan pitäisi olla se henkilö, joka pitää tunteensa kurissa median edessä.

– Valmentajan pitäisi aina muistaa se, että se ei ole vain se, mitä sanot, vaan kehonkielesi ja kaikki kertoo jotain. Jos olet noin alistuneen oloinen, ja sanot suurin piirtein, että on liian vähän pelaajia, jotka yrittävät tarpeeksi noin vapaasti suomennettuna, niin se on kauhea viesti, Niemi sanoo.

– Se on tosi huolestuttavaa. Valmentaja on kuitenkin se ykkösikkuna siitä seurasta julkisuuteen ja isolle yleisölle. Kyllä siinä pitäisi muistaa, että vaikka tulisi tappio huonon pelin jälkeen, eikä itsekään ole onnistunut, niin siinä pitäisi olla vähän näyttelijänkykyjä. Ja muistaa, että pelaajatkin katsovat näitä. Se seura on surullisessa tilassa.

Amorim on ollut Manchester Unitedin päävalmentajana nyt viime vuoden marraskuusta lähtien, mutta peliesitykset eivät ole parantuneet. Vaisu vire on käynnistänyt jälleen spekulaatiot Amorimin asemasta.

Vaikka United vaikuttaakin olevan nyt monella tapaa umpikujassa, toivoisi Niemi Amorimin saavan aikaa omalle projektilleen. Vertailukohdaksi Niemi nostaa Mikel Artetan, joka sai alkuvaikeuksista huolimatta Arsenalilta aikaa.

– Nykyfutiksessa vaihdetaan liian usein liian nopeasti, eikä anneta sitä aikaa. Tuossakin ryhmässä on paljon pelaajia, joita Amorim ei olisi varmasti hankkinut, jos olisi ollut 3-4 vuotta seurassa. Haluaisin nähdä, että hänelle annetaan aikaa, niin missä tuo seura olisi 2-3 vuoden päästä hänen alaisuudessaan. Mutta kun puhutaan Manchester Unitedista ja julkisesta paineesta, niin en olisi yllättynyt, jos siellä olisi jotain muutoksia tekeillä, Niemi sanoo.

Manchester Unitedin kausi jatkuu tänään lauantaina kotiottelulla sarjanousija Burnleyta vastaan.