Valioliigassa pelaava Manchester City on hankkinut Antoine Semenyon riveihinsä.

Semenyo siirtyy City-paitaan Bournemouthista mediatietojen mukaan 62,5 miljoonan punnan (noin 72 milj. euron) siirtosummalla. Semenyo solmi Cityn kanssa 5,5 vuoden mittaisen sopimuksen.

– Minulla on vielä paljon varaa kehittyä, joten tähän seuraan siirtyminen tässä vaiheessa uraani on täydellistä. On todellinen etuoikeus olla täällä, Semenyo sanoo tiedotteessa.

26-vuotias laitahyökkääjä pelaa erinomaista kautta. Hän on tehnyt 20 ottelussa 10 maalia, mikä oikeuttaa koko sarjan maalipörssissä kolmanteen sijaan.

Semenyo edusti Bournemouthia kaudesta 2022-23 lähtien. Hän teki seuran riveissä 29 Valioliiga-maalia.