Yhdysvalloissa Washington Post -lehden toimitusjohtaja ja kustantaja Will Lewis ilmoitti lauantaina eroavansa tehtävästään välittömästi.
Washington Postin omistava Amazon-miljardööri Jeff Bezos kertoi lehdessä laajoista irtisanomisista tiistaina paikallista aikaa.
Lehti ei tarkentanut irtisanottavien määrää, mutta New York Timesin lähteiden mukaan noin 300 lehden 800 toimittajasta menetti työnsä. Washington Postin entinen päätoimittaja Marty Baron luonnehti irtisanomisia "yhdeksi synkimmistä päivistä yhdessä maailman hienoimmista uutisorganisaatioista".
Satoja ihmisiä kokoontui torstaina protestoimaan irtisanomisia lehden Washingtonissa sijaitsevan toimituksen edustalle.
Talous kuralla
Miljardööriomistajasta huolimatta Washington Post ei ole saanut talouttaan tasapainoon tulojen ja tilaajamäärien laskiessa.
Lehden työntekijöille osoittamassaan sähköpostissa väistyvä toimitusjohtaja Lewis totesi ajan olleen hänelle oikea väistyä. Lewis ehti toimia tehtävässä kaksi vuotta.