Yhdysvaltalaislehti Washington Post ei aio tukea kumpaakaan Yhdysvaltain presidentinvaalien kärkiehdokasta alle kahden viikon päästä järjestettävissä vaaleissa.



Lehden toimitusjohtaja William Lewis kertoi perjantaina julkaistussa kirjoituksessa Washington Postin palaavan juurilleen, kun se ei tue ehdokasta presidentinvaaleissa.



– Ennen kaikkea tehtävämme maailman tärkeimmän maan pääkaupungin lehtenä on olla riippumaton, Lewis kirjoitti.



Vuodesta 1976 lähtien Washington Post on tukenut presidentinvaaleissa demokraattien ehdokasta lukuun ottamatta vuotta 1988, jolloin lehti ei tukenut kumpaakaan valtapuolueiden presidenttiehdokkaista.



Washington Postin entinen päätoimittaja Martin Baron kutsui lehden päätöstä pelkuruudeksi.



– Tämä on pelkuruutta, jonka uhrina on demokratia. Donald Trump näkee tämän kutsuna pelotella entisestään Jeff Bezosia ja muita. Järkyttävää selkärangattomuutta rohkeudestaan tunnetulta instituutiolta, Baron kirjoitti X-viestipalvelussa.



Washington Postin omistaa Amazon-miljardööri Jeff Bezos.



Washington Postin tapaan myös Los Angeles Times esti pääkirjoitustoimitustaan tukemasta ehdokasta tulevissa presidentinvaaleissa. Asiasta kertoi lehden pääkirjoitustoimitusta johtanut Mariel Garza, joka protestoi päätöstä eroamalla keskiviikkona tehtävästään.



New York Times kertoi viime kuussa tukevansa demokraattien ehdokasta Kamala Harrisia, jota lehti kutsui ainoaksi isänmaalliseksi vaihtoehdoksi presidenttikisassa.



Republikaanien ehdokasta Donald Trumpia on tukenut muun muassa australialaismiljardööri Rupert Murdochin omistama New York Post.