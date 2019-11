Vuosi aikaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin – Trump joutui herjan kohteeksi: "Hän on joutunut kohtaamaan kasvokkain sen epäsuosion, mikä hänellä on"

Trump vieraili eilen New Yorkissa vapaaottelumatsissa. Hänelle buuattiin yleisön seasta.

– Hän on joutunut kohtaamaan kasvokkain sen epäsuosion, mikä hänellä Amerikassa on, Karppinen kertoo.

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että vahvin Trumpin haastaja on entinen varapresidentti Joe Biden.

– Biden on tosin menettänyt hiukan asemiaan siitä johtuen, että hän on kompuroinut ja unohdellut asioita TV-haastatteluissa ja Trump on päässyt näpäyttämään ja sanomaan hänelle, että ”sleepy Joe” (”unelias Joe”).