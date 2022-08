Vuodepaikkojen määrää on vähennetty puoleen samalla kun potilaat joutuvat uskomattomiin päivystysodotuksiin: “Tänä aamuna potilas on odottanut pisimmillään 91 tuntia”

Yhdeksi syyksi päivystysten tilanteeseen on esitetty vuodepaikkojen puutetta. OECD:n tilastojen mukaan vuodepaikkojen määrä on Suomessa puolitettu 2000-luvun aikana. Samankaltaista kehitystä on ollut muissa pohjoismaissa, mutta kansainvälisessä vertailussa vuodepaikkoja on Suomessa vähän.