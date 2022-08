Ministeri Lindén hoitoalan kaoottisesta tilanteesta: "On säästetty väärällä tavalla"

Tilanteeseen on ajauduttu ministerin mukaan useista syistä, yhtenä niistä on vuodeosastopaikkojen vähennykset.

– Suomessa on vähennetty vuodeosastopaikkoja muutamassa vuodessa jopa neljänneksellä. Esimerkiksi 800 vuodeosastopaikkaa on vähennetty 600 paikkaan. Vastaavasti kotihoidon resurssit eivät ole kasvaneet. Se on vaikeuttanut koko hoitoketjua.