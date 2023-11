Päivystyksissä ympäri Suomea kärvistellään ruuhkissa – tilanne ei näytä helpottavan: "Alkavat kapasiteetit tulla vastaan"

Huoli potilaista kalvaa päivystyksen henkilökuntaa

Siirtymäosastosta helpotusta ongelmaan

Päivystyksen työntekijöiden mukaan ruuhkautunut tilanne on johtanut siihen, että potilaita on voinut jopa kuolla jatkohoitopaikkoja odottaessaan.

– Viimeisinä päivinä on näyttänyt siltä, että tilanne on jonkin verran helpottanut. Arvelemme, että syynä on se, että alueellista terveyskeskus- ja sairaalakapasiteettia vahvasti kuormittanut koronaepidemia on nyt lähtenyt rauhoittumaan ja sen myötä paikkoja on vapautunut ja päivystyksestä on saatu potilaita paremmin siirrettyä eteenpäin, hän sanoo.