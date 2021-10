"Jää kuonolla laukkuun ja vilkuilee mua" – Näin tullin ruokakoira Rico narauttaa lentoasemalla laittomia elintarvikkeita

EU alueen sisällä matkatessa rajoitukset ovat hyvin yksittäisiä, ja elintarvikkeiden tuominen vapaampaa, mutta siirryttäessä EU:n rajojen ulkopuolelle, on oltava tarkkana.

Lihan, maidon ja niistä tehtyjen tuotteiden kohdalla laki on selkeä: niiden yksityinen tuonti Suomeen on EU lainsäädännöllä kokonaan kielletty.

EU:n ulkopuolelta tulevia eläinperäisiä elintarvikkeita on jo reilun vuoden ajan Helsinki-Vantaan lentoasemalla etsinyt ruokakoira Rico. Parivuotias labradorinnoutaja on löytänyt työurallaan jo yli 1800 kg laittomia ruokatuliaisia. Tullilla on tällä hetkellä käytössään kaksi ruokakoiraa ja Rico työskentelee lentoaseman lisäksi pääkaupunkiseudun satamissa.