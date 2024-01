Tullin ruokakoirat tekivät hämmentäviä löytöjä: Matkustajilta takavarikoitu piikkisikaa, kamelia ja pingviiniä

Koira haistelee matkalaukkuhihnalla liikkuvia laukkuja yksitellen. Kyseessä on tullikoira Rico työssään Helsinki-Vantaan lentokentällä. Monet ovat nähneet tullikoiria työssään, mutta ruokakoirista on harvempi kuullut. Niillä on kuitenkin tärkeä rooli muun maussa afrikkalaisen sikaruton torjunnassa.

– Osa matkailijoista on ollut siinä käsityksessä, että jos mukana tuotu ruokatuote on jollain tapaa käsitelty, niin sen voi tuoda. Sitten on heitäkin, joille on tullut yllätyksenä, ettei eläinperäisiä elintarvikkeita olisi saanut tuoda. kertoo koiranohjaaja Kimmo Lindén Tullin tiedotteessa.