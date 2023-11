Lasten leluihin kätketyt huumeet löytänyt Pepi on vuoden tullikoira – saa vainun jopa liikkuvasta autosta

Rauhallinen Pepi on varma ja tarkka työskentelijä

– Työympäristömme on hyvin monipuolinen. Otamme esimerkiksi satamassa vastaan laivasta saapuvia matkustajia tai autoja. Teemme tarkastuksia rahtiterminaaleissa ja työskentelemme myös lentokentällä. Turussa teemme paljon asioita yhdessä muiden kanssa, kun Helsinki-Vantaalla työ oli itsenäisempää, Niemenmaa kertoo.

8-vuotias Pepi on Niemenmaan kolmas huumekoira. Työskentelytyyliltään Pepi on ohjaajansa mukaan varma, oma-aloitteinen ja aktiivinen.

– Pepillä on erittäin herkkä nenä ja hän ottaa hajut jopa liikkuvista autoista. Pentuna Pepi oli todella vetäytyvä, mutta kun koulutus alkoi, hän yllätti minut täysin aktiivisuudellaan. Lepohetket töissä Pepi osaa käyttää hyväksi nukkumalla, se on oikeastaan yksi koiran vahvuuksista, Niemenmaa kuvailee.

Luonteeltaan Pepi on rauhallinen ja vaatimaton, eikä varsinaisesti nauti huomion keskipisteenä olemisesta. Kotona seuraa olisi kyllä tarjolla, sillä perheeseen kuuluu myös kaksi muuta koiraa sekä kaksi kania. Ohjaajansa mukaan Pepi viihtyy kuitenkin kaikkein mieluiten rauhassa omissa oloissaan.

Tullikoirat apuna yhteiskunnan turvaamisessa

Suurin osa tullikoirista on koulutettu huumeiden etsintään, mutta Tullilla on myös savukkeiden, nuuskan, käteisen rahan sekä elintarvikkeiden etsintään erikoistuneita koiria.

Koirien työskentely on osa Tullin laajaa valvontatyötä. Tulli kertoo, että koiran hajuaisti on tietyissä tullivalvonta- ja esitutkintatehtävissä korvaamaton apu, ja niiden työ on tuloksellista – löydökset johtavat usein rikostutkintoihin. Vuonna 2022 tullikoirat tekivät yhteensä 36 800 tarkastusta.