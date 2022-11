Vuoden tullikoira löysi yli miljoonan euron edestä marihuanaa – katso kuvat Hessun saaliista

–Tämä on loistava esimerkki tapauksesta, joka tuli ilmi meille koiran merkkaamista matkalaukuista. Tutkinnassa tapaus laajeni vieläpä kansainväliseksi rikostutkintakokonaisuudeksi, joka ei ole vielä tullut päätökseen, kertoo Tullin tutkinnanjohtaja Mari Sarahete .

Ahkera työpari

Vuoden tullikoira Hessu on 6-vuotias labradorinnoutaja, joka on työskennellyt huumekoirana vuodesta 2017 alkaen Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhdessä ohjaajansa tullitarkastaja Jani Laihon kanssa. Hessun työtehtäviin kuuluvat rahti- ja postiliikenne-etsinnät sekä matkustaja- ja matkatavaravalvonta. Hessu on ohjaajansa ensimmäinen koira.