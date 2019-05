Tullin huumekoira Manulle, 6, työ on vain leikkiä ja palkkio jättisaalistakin parempaa – "Se rakastaa uimista yli kaiken"

Huumekoira Manu on tehnyt töistä Tullin palveluksessa jo viiden vuoden ajan. Yhteensä Tullilla on tällä hetkellä 45 huumekoiraa sekä lisäksi raha-, savuke- ja elintarvikekoiria.

Laki kielsi aiemmin huumeiden käytön koulutustarkoituksessa

Ahkera Manu on ratkaissut törkeitä huumausainerikoksia

– Kun Manu löytää jotain, me leikimme sen lelun kanssa. Se on ihan onnessaan siitä, mitä saa. Vaikka me etsimme huumeita, palkkio on se paras asia.