Sveitsi hakee epätoivoisesti ratkaisua Trumpin asettamiin jättitulleihin

Julkaistu 43 minuuttia sitten

Sveitsi kertoi torstaina yrittävänsä yhä hakea ratkaisua Donald Trumpin maalle asettamiin 39 prosentin tuontitulleihin.

Maan hallitus piti tulleista hätäkokouksen torstaina sen jälkeen, kun maan presidentti Karin Keller-Sutter ja talousministeri Guy Parmelin palasivat tullineuvotteluista Washingtonista tyhjin käsin.

Sveitsiläisyritykset ovat kuvanneet tulleja kauhuskenaarioksi.

Keller-Sutter sanoi maan haluavan sääntöihin perustuvan suhteen Yhdysvaltojen kanssa, mutta ei millä hinnalla tahansa.

Trump asetti Sveitsille viime viikolla yhdet korkeimmista Yhdysvaltojen kauppakumppaneille määrätyistä tuontitulleista. Aiemmin Trump oli uhannut maata 31 prosentin tulleilla.

Uudet tullit astuivat Sveitsille voimaan torstaina.

