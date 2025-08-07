Vapaan kaupan aika on ohi EU:ssa – "Muutoksethan ovat tulleet aivan ennennäkemättömällä nopeudella"

Trumpin EU:lle määräämät 15 prosentin yleistuontitullit astuivat voimaan tänään. Kaikkien tuotteiden tulleja ei ole vielä määritelty, mikä aiheuttaa hämmennystä Suomessa asti.

Eurooppalaisten heräillessä uuteen päivään Euroopan ja Yhdysvaltojen vapaan kaupan aika on ohi. 15 prosentin yleistullit astuivat yön aikana voimaan.

Yhdysvallat voi itse päättää tullitasoistaan ja asettaa ne käytäntöön. Näin maan presidentti Donald Trump onkin toiminut. Tästä syystä tullikysymys aiheuttaa edelleen hämmennystä EU:ssa ja Suomessa.

Ensinnäkin yleistullit eivät koske kaikkia tuotteita. Lähtökohdat ovat vaikeat myös siksi, että osapuolten välillä on erilaisia tulkintaristiriitoja. Neuvottelut juridisesti sitovasta sopimuksesta osapuolten välillä ovat vielä kesken.

Esimerkiksi lääketeollisuutta yleistullit eivät koske. Lääkkeitä saa viedä Yhdysvaltoihin toistaiseksi edelleen tulleitta, mutta Trump on uhkaillut lääketeollisuutta jopa kolminumeroisilla tulleilla.

Elinkeinäelämän keskusliiton kauppapolitiikan asiantuntija Heli Siikaluoma ei usko lääketullien kohoava kolminumeroisiksi. Toisaalta hän pitää jo 15 prosentin tullitasoa korkeana.

– Muutoksethan ovat tulleet aivan ennennäkemättömällä nopeudella. Elinkeinoelämän taholta olemme yhdessä viranomaisten kanssa informoineet yrityksiä ja olemme tältä osin käytettävissä jatkossakin, Siikaluoma kertoo MTV Uutisille.

Perusteena omavaraisuus

Lääke- ja farmaseuttiset tuotteet ovat tärkeimpien vientituotteiden joukossa EU:sta Yhdysvaltoihin. Suomessa lääketeollisuuden viennistä 40 prosenttia suuntautuu Yhdysvaltoihin.

Kansalliseen turvallisuuteen vedoten Yhdysvallat on asettanut lisätulleja sektorikohtaisesti muun muassa autoille, teräkselle ja alumiinille. Lääkkeitä uhkaa nyt sama kohtalo.

Trump hyödyntää tähän lain 232-pykälää, jonka mukaan Yhdysvallat voi asettaa tulleja tuotteille, joiden katsotaan vaarantavan kansallista turvallisuutta.

Yhdysvalloissa lääketulleja perustellaan esimerkiksi huoltovarmuudella ja omavaraisuudella. Trump on sanonut haluavansa, että lääkkeitä valmistettaisiin Yhdysvalloissa.

Tullipolitiikka arvaamatonta

Suomessa epävarmuus on tullisopimuksen myötä EK:n asiantuntijan mukaan lientynyt, ja yritykset ovat päässeet jatkamaan asiakasneuvottelujaan.

Toisaalta Euroopan politiikkaan keskittyvän ajatushautomon analyytikko Varg Folkman pitää Trumpin tullipolitiikkaa arvaamattomana.

Reutersille antamassaan haastattelussa Folkman arvioi, ettei tullisopimus poistanut epävarmuutta kauppasuhteista, sillä "silmänräpäyksessä Trump esittää uuden tulliuhan, jos hänen vaatimuksiaan ei täytetä".

– Jos Trump asettaa tämän (250 prosentin) tullin EU:n teollisuudelle, se olisi tietenkin katastrofaalista. Ei ole selvää, mistä he löytäisivät vaihtoehtoisia markkinoita tuotteilleen, Folkman sanoo.

Saksan talousministeri Katharina Reichen mukaan tullit haittaavat sekä EU:n että Yhdysvaltojen taloutta.

– Olen varma, että kun amerikkalaiset yritykset analysoivat tuloksia tästä sopimuksesta, he ymmärtävät, että tullien kohoaminen ja epävarmuus ovat haitallisia taloudelle molemmilla puolilla Atlanttia, Reiche sanoi lehdistotilaisuudessa Berliinissä.

