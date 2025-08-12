Suomen vienti Yhdysvaltoihin putosi kymmenen prosenttia

2103 AOP YHDYSVALLAT SUOMI LIPUT LIPPU
Suomen vienti Yhdysvaltoihin on laskenut.
Julkaistu 12.08.2025 10:11

MTV UUTISET – STT

Suomen vienti Yhdysvaltoihin on laskenut.

Suomen vienti Yhdysvaltoihin putosi vuoden toisella neljänneksellä kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, kertoo Tilastokeskus.

Tavaroita ja palveluita vietiin huhti-kesäkuussa Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.

Tuonnin arvo Yhdysvalloista oli toisella vuosineljänneksellä 1,7 miljardia euroa. 

Lue myös: Tältä näyttää Trumpin tullipolitiikka: Nämä maat pettyivät

Trump pidentää Kiinan kanssa sovittua tullivälirauhaa

Tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Tilastokeskuksen yliaktuaari Reetta Karinluoman mukaan presidentti Donald Trumpin käynnistämät tullineuvottelut eivät vielä keväällä merkittävästi vaikuttaneet Suomen ja Yhdysvaltojen kauppaan.

Lisää aiheesta:

Suomen kauppatase pysyi alijäämäisenä heinäkuussa, metsäteollisuudessa vienti supistui jyrkästiKiinan vienti supistui heinäkuussa odotettua enemmänUlkomaankaupan tuonti ja vienti kasvussaViennin arvo putosi rankasti lokakuussa – myös tuonti supistuiKiinan ulkomaankauppa piristyi kesäkuussa – yllätti ekonomistitSuomen vienti Venäjälle romahti – grafiikka paljastaa kuinka karusti
Donald TrumpTulliTalous

Tuoreimmat aiheesta

Donald Trump