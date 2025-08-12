Suomen vienti Yhdysvaltoihin putosi kymmenen prosenttia

Suomen vienti Yhdysvaltoihin on laskenut.
Suomen vienti Yhdysvaltoihin putosi vuoden toisella neljänneksellä kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, kertoo Tilastokeskus.
Tavaroita ja palveluita vietiin huhti-kesäkuussa Yhdysvaltoihin 3,2 miljardin euron arvosta.
Tuonnin arvo Yhdysvalloista oli toisella vuosineljänneksellä 1,7 miljardia euroa.
Lue myös: Tältä näyttää Trumpin tullipolitiikka: Nämä maat pettyivät
Trump pidentää Kiinan kanssa sovittua tullivälirauhaa
Tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.
Tilastokeskuksen yliaktuaari Reetta Karinluoman mukaan presidentti Donald Trumpin käynnistämät tullineuvottelut eivät vielä keväällä merkittävästi vaikuttaneet Suomen ja Yhdysvaltojen kauppaan.