MTV tutustui Vuoden virkakoiriin – Sampo löysi lähes 100 000 euron rahakätkön Pohjanmaalta ja rajakoira Clapton esti kahden ihmisen laittoman maahantulon

Vuoden tullikoiraksi valittiin labradorinnoutaja Hietsun Legenda ”Hessu”. Hessu työskentelee Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhdessä ohjaajansa, tullitarkastaja Jani Laihon kanssa. 6,5-vuotias Hessu on erikoistunut huumausaineiden etsintään.

Sampo on koulutettu rahan, huumausaineiden ja aseiden etsintään. Lisäkoulutuksena sillä on jälki-, esine- ja henkilöetsintä. Tänä vuonna Sampo on löytänyt muun muassa lähes 100 000 euron rahakätkön. Katso Niemen haastattelu yllä olevalta videolta, jossa hän kertoo lisää Sampon ansioista.