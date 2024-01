Tässä ovat Muodin huipulle -kisaajat

TUTUSTU SUUNNITTELIJOIHIN:

Aleksi on vaatturi ja mittaustilausompelija, sekä pian valmistuva jalkinemuotoilija. Suunnittelijana hänen tekemisensä ja tyylinsä on lähempänä käytännöllistä kuin taidetta, ja hän arvostaakin suunnittelussaan laadukkaita materiaalivalintoja, ja kestävyyttä niin käytön kuin ajankulunkin suhteen.

Elias on nuoresta saakka ollut muotitietoinen ja pukeutuminen hänelle on itseilmaisun keino. Tällä hetkellä hän opiskelee muotia Xamkin ammattikorkeakoulussa.

Jutta on käsityöperheestä ja vastavalmistunut mittatilausompelija. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä ja tekee pappansa kanssa pliseerauksia. Pukeutuminen on aina ollut Jutalle tärkeää ja hän sai pienenä tyylilyyli-palkinnonkin. Nyt oma 2Jutul -yritys (Tuu jutul) valmistaa mittatilaustöitä, omaa mallistoa sekä pliseerauksia.

Kilpailuun Jutta osallistuu, koska haluaa löytää vielä varmemmin paikkansa suunnittelijana ja yrittäjänä. Haavena hänellä on, että jonain päivänä kadulla tulisi vastaan joku, jolla on yllä hänen suunnittelemansa vaate.

Katariina on suunnittelija, jolle muoti ja pukeutuminen on ollut intohimon kohteena jo ihan lapsesta saakka. Hän opiskelee tällä hetkellä muotia yliopistossa.

Katariinalle on tärkeää, että hän voi yhdistää kaksi intohimoaan – muodin ja musiikin – soljuvasti yhteen. Katariina on suunnittelija, mutta sen lisäksi myös muusikko. Tämä näkyy vahvasti hänen suunnittelutyylissään ja myös asiakaskunnassaan, sillä hän valmistaa etenkin muusikoille ja artisteille esiintymisasuja. Hänen asiakkainaan ovat olleet muun muassa Bess , Portion Boys ja Nelli Matula .

Mauro on vaatesuunnittelija, futari ja muusikko, jolle pukeutuminen ja oma tyyli ovat tärkeä itseilmaisun keino. Hän pyrkii siihen, että olisi kuin kävelevä taideteos. Mauron esikuvia ovat hänen isänsä sekä sedät, joiden tyylejä yhdistelemällä hän on löytänyt oman tyylinsä.

Mauro on suunnittelijana utelias ja kekseliäs, ja hänen suunnittelutyylinsä keskiössä on katutyyli, jota hän haluaa uudistaa. Mauron suunnittelemat asut tunnistaa usein siitä, että niissä on paljon erilaisia taskuja ja yksityiskohtia, jotka herättävät huomiota ja kysymyksiä. Mauro on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja hänen suunnittelu- ja ompeluvideoillaan on TikTokissa ja Instagramissa satojatuhansia katselukertoja.